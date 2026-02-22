Inspirado en la Fórmula 1

McLaren ha querido celebrar el décimo campeonato del mundo de constructores en Fórmula 1, conquistado en la pasada campaña, con una edición limitada del Artura Spider, claramente inspirada en el monoplaza MCL39 que lo hizo posible. Solo habrá diez unidades de esta Championship Edition, todas dirigidas a clientes seleccionados, que además del coche vivirán una experiencia personalizada con el universo McLaren.

Bajo la firma de McLaren Special Operations (MSO), esta serie especial del Artura Spider es una auténtica pieza de colección que forma parte de la historia de la compañía, puesto que conquistó tanto el campeonato de constructores como el de pilotos, este último en manos de Lando Norris.

El interior del nuevo McLaren. / Neomotor

La seña de identidad del modelo es su decoración exterior, pintada a mano, que combina el tono Myan Orange con Onyx Black, evocando los colores del monoplaza campeón. Cada unidad incluye también un motivo conmemorativo con un gran número 10, rodeado de diez estrellas y los perfiles de todos los coches de McLaren que han ganado un título de constructores.

Pintado a mano

Si hay un detalle que remata la exclusividad de esta edición, es el toque personal de los pilotos. Las taloneras de carbono satinado están firmadas a mano por Lando Norris y Oscar Piastri, responsables de llevar al equipo McLaren a lo más alto en 2025. En el maletero, cada unidad incluye una placa con el palmarés completo de la temporada: victorias, poles y vueltas rápidas, un homenaje a la constancia y rendimiento del equipo.

Noticias relacionadas

Además del coche, los diez propietarios recibirán un objeto de coleccionista conmemorativo del campeonato de constructores, un recuerdo que refuerza la conexión única con la escudería McLaren.