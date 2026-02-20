BYD presenta en Murcia el nuevo ATTO 2 DM-i, su apuesta por la movilidad híbrida enchufable eficiente
BYD, referente internacional en vehículos electrificados, ha elegido Murcia para la presentación oficial del nuevo BYD ATTO 2 DM-i, un modelo que refuerza la estrategia de la marca en movilidad sostenible y tecnología avanzada. El lanzamiento tuvo lugar en las instalaciones de BYD Marcos Automoción Murcia, ubicadas en Av. Juan Carlos I, s/n, Polígono Industrial, 30100 Murcia, donde el público pudo conocer de primera mano este nuevo modelo.
El BYD ATTO 2 DM-i incorpora la innovadora tecnología DM-i (Dual Mode Intelligence), un sistema híbrido enchufable desarrollado por la propia marca que prioriza la conducción en modo eléctrico. Esta solución permite una mayor eficiencia energética, un consumo de combustible reducido y una experiencia de conducción más suave y silenciosa, especialmente pensada para el uso urbano y los desplazamientos diarios.
Entre sus principales atributos destacan su elevada eficiencia, un alto nivel de confort y un completo conjunto de sistemas de asistencia a la conducción que refuerzan la seguridad. A nivel tecnológico, el ATTO 2 DM-i cuenta con un entorno digital intuitivo, conectividad avanzada y un diseño moderno que combina funcionalidad y estética, alineado con el ADN innovador de BYD.
Tras su presentación en Murcia, el nuevo BYD ATTO 2 DM-i ya se encuentra disponible para su comercialización no solo en este concesionario, sino también en el resto de centros de BYD Marcos Automoción en Elche, Orihuela, Torrevieja, Cartagena y Lorca, ampliando así su presencia en el sureste español.
Con este lanzamiento, BYD Marcos Automoción reafirma su compromiso con una movilidad más responsable y accesible, acercando soluciones electrificadas a un público cada vez más concienciado con la eficiencia y la sostenibilidad.
