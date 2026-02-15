Revitalizado para la nueva era

Hace pocos meses Nissan lanzó la sexta entrega del Micra, esta vez totalmente transformado como vehículo 100 % eléctrico. La nueva generación, disponible en Nissan Marcos Automoción, concesionario oficial de la marca japonesa en la Región de Murcia, representa no solo la evolución natural del histórico utilitario sino un paso firme hacia la electrificación de la gama en Europa, alineándose con las tendencias actuales del mercado y la presión normativa para reducir emisiones.

Fabricado sobre la misma plataforma que su “primo-hermano”, el Renault 5 E-Tech, el Micra mantiene unas dimensiones compactas ideales para entornos urbanos -con una longitud de 3,97 metros- y un maletero de 277 litros, cifras que lo sitúan a la altura de los principales competidores del segmento.

Diseño y enfoque urbano

El Micra 2026 se presenta con un diseño renovado que abandona las motorizaciones convencionales para abrazar una apuesta total por la movilidad eléctrica. Esta transición no es un simple cambio de propulsión: Nissan ha dotado al modelo de una estética moderna, con líneas que mezclan dinamismo y funcionalidad, así como soluciones tecnológicas en el interior pensadas para el usuario urbano y conectado.

En el corazón del nuevo Micra hay dos opciones de batería: una de 40 kWh, que proporciona autonomía suficiente para el uso diario con hasta 319 km WLTP, y otra de 52 kWh, que eleva la cifra hasta unos notables 419 km WLTP -más de 500 km en uso eminentemente ciudadano-, consolidando al modelo entre las mejores propuestas de su clase en cuanto a alcance real. Ambos sistemas eléctricos están asociados a potencias de 122 CV y 150 CV respectivamente, permitiendo un equilibrio entre agilidad en ciudad y seguridad en vías rápidas.

La conducción es suave y silenciosa, con una respuesta instantánea al acelerador, típica de los coches eléctricos, y una experiencia de manejo que favorece la eficiencia y el confort en trayectos tanto cortos como largos. Además, la posibilidad de carga rápida en corriente continua permite recuperar gran parte de la batería en apenas 30 minutos, haciéndolo más práctico para uso cotidiano y viajes ligeros fuera de la ciudad.

Tecnología y conectividad

En el apartado tecnológico, el Nissan Micra incorpora sistemas multimedia con integración completa de Apple CarPlay y Android Auto controlados por voz, pantallas táctiles intuitivas -en el cuadro de mandos con 7 o 10,1 pulgadas, multimedia otra de 10,1 pulgadas-, asistentes de conducción modernos y conectividad que facilita no solo la navegación sino también la gestión energética del vehículo.

Equipamientos y gama

La gama está estructurada en tres niveles de equipamiento bien diferenciados: Acenta, N-Connecta y Tekna, cada uno con un enfoque particular en términos de confort, tecnología y asistencia al conductor. Desde la versión más accesible, el Micra ofrece elementos como llantas de 18 pulgadas, pantalla multimedia de 10,1 -7 pulgadas para la instrumentación-, ópticas de Led con asistente para luces de cruce, frenada de emergencia con aviso de salida de carril o cargador de hasta 11 kW en corriente alterna. A partir del nivel intermedio y hasta el tope de gama Tekna encontramos un listado en el que destacan la cámara para aparcar con sensores, equipo de audio más completo Harman Kardon, programador de velocidad adaptativa, frenada regenerativa con e-pedal, asistente al arranque en pendientes o el paquete de seguridad ProPILOT, entre otros.

Los precios parten desde los 26.950 euros de la versión Acenta de 90 CV. Teniendo en cuenta las ayudas y promociones, su factura se podrá rebajar ventajosamente, otro aliciente más para decantarse por este estiloso modelo que está llamado a ser un nuevo éxito de Nissan.