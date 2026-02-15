La nueva gama UX refuerza la propuesta de Lexus en el segmento crossover urbano

Lexus presenta la nueva gama UX, uno de los modelos más representativos de la marca y una pieza clave dentro de su estrategia en el segmento crossover premium. Diseñado para ofrecer un equilibrio preciso entre diseño, eficiencia y comportamiento dinámico, el Lexus UX mantiene su vocación urbana sin renunciar a un alto nivel de confort y prestaciones en carretera.

En Lexus Murcia, la llegada de la nueva gama UX se acompaña además de condiciones especiales en la gama UX 300h Acabado+, una oportunidad para acceder a la tecnología híbrida autorrecargable de Lexus y a uno de los modelos más equilibrados del segmento, tanto por eficiencia como por calidad de acabados.

La línea UX se estructura ahora de forma más clara y accesible, facilitando al cliente la elección del modelo que mejor se adapta a su estilo de vida. La oferta queda configurada en cuatro acabados -URBAN, F SPORT LEGEND, F SPORT+ y OMOTENASHI-, que permiten personalizar el vehículo tanto desde el punto de vista estético como tecnológico, manteniendo siempre los estándares de calidad y fiabilidad característicos de Lexus.

Su principal novedad es la incorporación del nuevo acabado F SPORT LEGEND, una versión que refuerza el carácter dinámico del UX y amplía la propuesta del modelo con una imagen más deportiva y un equipamiento especialmente completo. Exteriormente, se distingue por la parrilla específica F SPORT en acabado negro azabache, inspirada en el Lexus LS F SPORT, así como por las llantas de aleación de 18 pulgadas y cinco radios dobles. Los detalles exteriores se completan con el emblema F SPORT, un elemento distintivo que remite al circuito Fuji Speedway y subraya la herencia deportiva de la marca.

El interior del UX F SPORT LEGEND el diseño y la tecnología se combinan para ofrecer una experiencia de conducción avanzada. Destaca la pantalla multimedia táctil de 12,3 pulgadas de alta definición, junto al cuadro de instrumentos digital. A ello se suma una completa dotación de confort que incluye tapicería de cuero Tahara en diferentes tonalidades, asientos calefactados, portón trasero eléctrico, volante con ajuste eléctrico, cargador inalámbrico para el teléfono móvil, sistema de sonido con diez altavoces y cristales traseros tintados.

Con esta actualización, el Lexus UX consolida su posición como una de las referencias dentro del crossover premium, ofreciendo un alto nivel de equipamiento, sin perder la identidad, el refinamiento y la fiabilidad que definen a la marca.

Ahora Cupra más equipado al mismo precio

CUPRA da un paso estratégico en su oferta comercial con la incorporación de las nuevas versiones Beyond en los modelos Formentor, León y Terramar. La premisa es directa: incrementar el equipamiento de serie sin elevar el precio. Una fórmula sencilla en el planteamiento, pero relevante en un mercado donde se analiza cada detalle. Estas nuevas versiones ya están disponibles en los concesionarios CUPRA Garage de Grupo Huertas en Murcia (Atalayas y Espinardo) Cartagena y Lorca, donde se podrá recabar toda la información de las configuraciones, motorizaciones y opciones de financiación.

La actualización no es meramente estética. Las versiones Beyond incorporan mejoras en tecnología, asistentes a la conducción y confort, reforzando la propuesta de valor de cada modelo dentro de su segmento. En el caso del CUPRA Formentor, el modelo más representativo de la marca, la dotación adicional consolida su equilibrio entre diseño, dinamismo y funcionalidad. El León, tanto en su versión compacta como Sportstourer, gana atractivo al integrar equipamientos que hasta ahora estaban vinculados a niveles superiores. Por su parte, el Terramar afianza su posicionamiento en el segmento SUV con una oferta más completa desde el primer escalón de gama.

El movimiento responde a una realidad evidente: el comprador actual prioriza la relación entre precio y contenido tecnológico. Sistemas avanzados de asistencia, conectividad y calidad percibida han dejado de ser argumentos diferenciales para convertirse en factores decisivos.

Con esta actualización, CUPRA refuerza su competitividad sin alterar su identidad de marca, caracterizada por un enfoque deportivo y un diseño distintivo. Más equipamiento al mismo precio no es solo un eslogan comercial, sino una mejora tangible en la propuesta final al cliente.