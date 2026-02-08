El XPENG G6 es elegido Mejor Coche Eléctrico del segmento SUV-D

El XPENG G6 ha sido reconocido como Mejor Coche Eléctrico del segmento SUV-D en los premios otorgados por el medio especializado Movilidad Eléctrica. Este reconocimiento supone un nuevo hito para la marca en el mercado español y consolida la posición del G6 como una de las propuestas más valoradas dentro del creciente segmento de los SUV eléctricos.

El premio pone de relieve la excelente acogida que el XPENG G6 está teniendo entre los usuarios y seguidores del sector de la movilidad eléctrica en España, que han destacado su planteamiento equilibrado frente a otros competidores. Diseño, tecnología, eficiencia y experiencia de uso han sido algunos de los aspectos más valorados por el público a la hora de otorgar este reconocimiento, en un contexto de mercado cada vez más exigente y con una oferta en constante crecimiento.

El G6 representa la visión de XPENG para el segmento SUV-D eléctrico, combinando un diseño moderno con un alto nivel de digitalización, sistemas avanzados de asistencia a la conducción y una propuesta de eficiencia pensada para el uso real del vehículo. Todo ello se traduce en una experiencia de conducción que responde a las demandas de un consumidor cada vez más informado y comprometido con la movilidad sostenible.

El modelo premiado se apoya en una arquitectura eléctrica de 800 voltios (5C) , que con 451 KW de potencia permite ofrecer tiempos de recarga líder en el mercado pudiendo cargar el coche del 20% al 80% en solo 12 minutos, esto unido una gestión energética optimizada para el uso diario y los desplazamientos de larga distancia. A ello se suma un habitáculo amplio y funcional, una cuidada aerodinámica orientada a maximizar la autonomía y un completo paquete de sistemas de seguridad y asistencia a la conducción, configurando un SUV pensado para responder con solvencia a las necesidades reales del usuario europeo.

El XPENG G6 puede conocerse y adquirirse en las instalaciones de MOTORKAI, concesionarios pertenecientes a Grupo Huertas que se ubican en Murcia (Ronda de Levante, 19) y Alicante (Av. de Orihuela, 91). MOTORKAI está especializado en vehículos inteligentes y sostenibles, posicionándose como un punto de referencia para los clientes que buscan soluciones de movilidad avanzadas, servicios especializados y una oferta orientada a las nuevas tecnologías y a la electrificación.