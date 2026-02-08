Auto Classe entrega una flota de 14 Mercedes-Benz GLA 200 D a Marvimundo

Auto Classe llevó a cabo la entrega de 14 unidades del Mercedes-Benz GLA 200 D destinadas a reforzar la movilidad corporativa de Marvimundo, en un acto celebrado en las instalaciones del concesionario. Esta operación se inscribe en la estrategia de Auto Classe de ofrecer propuestas personalizadas para empresas que requieren vehículos fiables, eficientes y alineados con su actividad diaria.

El modelo seleccionado, el Mercedes-Benz GLA 200 D, se caracteriza por su eficiencia, equilibrio dinámico y elevado nivel de confort, cualidades especialmente valoradas en el uso profesional. Su motorización diésel ofrece un consumo optimizado y un comportamiento solvente tanto en entornos urbanos como en desplazamientos de media y larga distancia, mientras que su completo equipamiento en sistemas de seguridad y asistencia a la conducción contribuye a una experiencia de uso segura y confortable. A ello se suma un diseño compacto y funcional, que facilita la maniobrabilidad y la versatilidad sin renunciar a la imagen y los estándares de calidad propios de la marca Mercedes-Benz.

Noticias relacionadas

Marvimundo es una empresa consolidada en el sector de la perfumería, la cosmética, la droguería y el cuidado personal en España. Cuenta con más de un centenar de establecimientos, especialmente en la zona del Levante, y dispone de un centro logístico de más de 10.000 metros cuadrados desde el que gestiona un amplio catálogo de marcas. Esta infraestructura le permite asegurar una distribución eficiente y un servicio ágil, combinando su red física con el canal online.