VW Huertas Motor y McDonald’s impulsan la logística eléctrica en Cartagena

VW Huertas Motor y McDonald’s Cartagena han alcanzado un acuerdo para la incorporación de tres unidades del Volkswagen ID. BUZZ 100 % eléctrico a la flota de reparto urbano de la cadena en Cartagena, Mazarrón, San Javier y Águilas. La operación refuerza la apuesta conjunta por una movilidad sostenible, eficiente y adaptada a entornos urbanos.

El Volkswagen ID. BUZZ, primer monovolumen 100 % eléctrico de la marca alemana, combina diseño icónico, versatilidad y tecnología de última generación. Concebido para el uso profesional, ofrece una capacidad de carga optimizada, sistemas avanzados de asistencia a la conducción y una autonomía adecuada para recorridos urbanos, posicionándose como una solución eficaz para empresas comprometidas con la sostenibilidad.

La iniciativa demuestra el compromiso de McDonald’s con una logística Verde. McDonald’s Cartagena cuenta con una infraestructura propia de recarga de sus vehículos utilizando 100% energía proveniente de sus propias instalaciones solares. Esta combinación de vehículo eléctrico e integración energética permite cerrar el ciclo de una movilidad cero emisiones, especialmente adecuada para operaciones urbanas y de proximidad.

Desde VW Huertas Motor, la colaboración refuerza su vocación de acompañar a las empresas de la Región de Murcia en la introducción de soluciones de transporte electrificado adaptadas al ámbito profesional, ofreciendo asesoramiento especializado, vehículos configurados para uso intensivo y un servicio postventa orientado a garantizar la continuidad operativa de las flotas.