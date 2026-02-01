Actualidad
VW Huertas Motor y McDonald’s impulsan la logística eléctrica en Cartagena
Tres Volkswagen ID. BUZZ cero emisiones se incorporan al reparto urbano dentro de una estrategia de movilidad sostenible
VW Huertas Motor y McDonald’s Cartagena han alcanzado un acuerdo para la incorporación de tres unidades del Volkswagen ID. BUZZ 100 % eléctrico a la flota de reparto urbano de la cadena en Cartagena, Mazarrón, San Javier y Águilas. La operación refuerza la apuesta conjunta por una movilidad sostenible, eficiente y adaptada a entornos urbanos.
El Volkswagen ID. BUZZ, primer monovolumen 100 % eléctrico de la marca alemana, combina diseño icónico, versatilidad y tecnología de última generación. Concebido para el uso profesional, ofrece una capacidad de carga optimizada, sistemas avanzados de asistencia a la conducción y una autonomía adecuada para recorridos urbanos, posicionándose como una solución eficaz para empresas comprometidas con la sostenibilidad.
La iniciativa demuestra el compromiso de McDonald’s con una logística Verde. McDonald’s Cartagena cuenta con una infraestructura propia de recarga de sus vehículos utilizando 100% energía proveniente de sus propias instalaciones solares. Esta combinación de vehículo eléctrico e integración energética permite cerrar el ciclo de una movilidad cero emisiones, especialmente adecuada para operaciones urbanas y de proximidad.
Desde VW Huertas Motor, la colaboración refuerza su vocación de acompañar a las empresas de la Región de Murcia en la introducción de soluciones de transporte electrificado adaptadas al ámbito profesional, ofreciendo asesoramiento especializado, vehículos configurados para uso intensivo y un servicio postventa orientado a garantizar la continuidad operativa de las flotas.
- Los patinetes eléctricos en Murcia tendrán que estar registrados desde hoy
- Dos turistas se recorren Murcia en camper de cabo a rabo y alucinan con las callejuelas del casco histórico
- ¿Cuándo acabará el temporal de viento en la Región de Murcia? Esta es la previsión
- Estas son las calles cortadas en Murcia por la maratón de este domingo
- Estos son los festivos de febrero en la Región de Murcia
- Las cuadrillas toman Tallante este fin de semana en la Feria ‘Cartagena Oeste en Flor’
- La CHS abre expediente sancionador al Ayuntamiento de Cartagena por la parcela de Los Mateos
- Adjudican el proyecto para conectar la A-30 y el Arco Noroeste a través de la autovía del Reguerón