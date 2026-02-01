Škoda Skomovil entrega los nuevos vehículos oficiales al Jimbee Cartagena y presenta al nuevo fichaje Lucas Farias

El concesionario Škoda Skomovil en Cartagena fue escenario de una doble presentación que une deporte y automoción: la entrega de los nuevos vehículos oficiales del Jimbee Cartagena Costa Cálida y la bienvenida al último refuerzo del conjunto rojiblanco, el brasileño Lucas Farias.

Como parte de su compromiso con el deporte de la Región, Škoda Skomovil, patrocinador oficial del club, ha hecho entrega de dos unidades del Škoda Octavia, uno de los modelos más representativos de la marca por su equilibrio entre diseño, tecnología, eficiencia y espacio. Ambos vehículos, acabados en el exclusivo color Rojo Velvet Metalizado, han sido personalizados con la imagen corporativa del Jimbee Cartagena, luciendo el escudo del club en los laterales, los parches con los cinco títulos conquistados hasta la fecha y el lema institucional “Semper Simul As Astra” en la parte frontal y trasera, para que acompañe así al Club en todos sus desplazamientos.

El acto sirvió también para la presentación oficial de Lucas Farias, nuevo jugador del Jimbee Cartagena hasta 2029. El joven cierre brasileño, de 23 años, llega procedente de Joinville, uno de los clubes más destacados de Brasil, país en el que ha sido internacional en categorías inferiores y donde ha sido reconocido como mejor cierre de la liga brasileña, además de estar nominado a mejor jugador joven del mundo en 2024. Farias estuvo acompañado por el entrenador del primer equipo, Duda, y por Paulo Roberto, representante institucional del Jimbee Cartagena, quienes junto a los responsables de Škoda Skomovil participaron en la presentación de los nuevos vehículos oficiales.

Estos nuevos Octavia acompañarán al equipo en sus desplazamientos oficiales, reforzando la visibilidad de una alianza que apuesta por la fiabilidad, la innovación y el trabajo en equipo, valores compartidos tanto por Škoda como por el club cartagenero.