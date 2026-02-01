GOUGO Cartagena acoge la presentación de Jean Jules y Rahmani, nuevos refuerzos del Efesé

Las instalaciones de GOUGO Cartagena fueron el escenario de la presentación oficial de Jean Jules y Yanis Rahmani como nuevos jugadores del Fútbol Club Cartagena. El concesionario del Marketplace GOUGO.es, patrocinador del conjunto blanquinegro, acogió el acto en el que ambos futbolistas expresaron su ambición de contribuir al objetivo del ascenso a Segunda División.

Durante el evento Fernando Chacón, gerente de GOUGO, dio la bienvenida a los nuevos fichajes y trasladó un mensaje de apoyo al club y a los jugadores en esta nueva etapa.

Jean Jules Sepp Mvondo, centrocampista camerunés de 27 años, y Yanis Mouloud Rahmani Cordeiro, extremo francés criado en el País Vasco de 30, comparecieron ante los medios junto al director general del club, Víctor Alonso, quien agradeció “la apuesta hecha por venir al Cartagena siendo jugadores importantes en el fútbol español”.

