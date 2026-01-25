Así son las tecnologías más impresionantes de BYD: coches que saltan, flotan o avanzan en diagonal

BYD, representada en nuestra Región por BYD Marcos Automoción, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la industria del automóvil gracias a una estrategia tecnológica propia que abarca desde el desarrollo de baterías y arquitecturas eléctricas hasta avanzados sistemas de control del chasis. Líder mundial en vehículos enchufables y almacenamiento de energía, la compañía china articula su oferta a través de tres marcas bien diferenciadas -BYD, DENZA y YANGWANG- con un objetivo común: redefinir los estándares de seguridad, dinamismo, eficiencia y confort.

Uno de los pilares de esta revolución tecnológica es la arquitectura Cell to Body, estrenada en el BYD SEAL y ya presente en modelos como el SEALION 7 o el ATTO 2. Esta solución integra la batería directamente en la estructura del vehículo, convirtiéndola en un elemento portante del chasis. El resultado es un aumento significativo de la rigidez torsional, una mejora del aprovechamiento del espacio interior y, sobre todo, un salto cualitativo en materia de seguridad. En caso de impacto, la batería participa activamente en la absorción de energía, reduciendo la intrusión en el habitáculo y demostrando una resistencia estructural inédita en su segmento.

Asociada a esta arquitectura se encuentra la Blade Battery, una batería de litio-ferrofosfato (LFP) que BYD emplea en todos los modelos que comercializa en Europa. Su diseño prioriza la estabilidad térmica y la resistencia estructural, superando con éxito pruebas tan exigentes como el Nail Penetration Test -una prueba muy severa en la que se inserta una pica de acero dentro de las celdas- sin riesgo de combustión ni explosión. Incluso bajo condiciones extremas, la Blade Battery mantiene temperaturas muy inferiores a las de otras químicas habituales, consolidándose como una referencia absoluta en seguridad dentro de la industria.

La innovación de BYD no se limita al almacenamiento de energía. La marca ya ha anunciado la llegada a Europa de su Super e-Platform, capaz de soportar potencias de carga de hasta 1.000 kW. Gracias a esta arquitectura, es posible recuperar hasta 400 kilómetros de autonomía en apenas cinco minutos, prácticamente igualando la recarga de un vehículo eléctrico con la rapidez de un repostaje convencional.

Maniobrabilidad sorprendente. En el ámbito del dinamismo, la marca premium DENZA introduce la e3 Platform, una solución exclusiva que debuta en el Z9 GT. Este sistema integra el control de tracción, la dirección, la suspensión y la frenada bajo un cerebro central denominado Vehicle Motion Control. Su nivel de precisión es tal que el vehículo puede reaccionar automáticamente ante el reventón de un neumático a alta velocidad o ejecutar maniobras inéditas, como avanzar en diagonal gracias a la dirección independiente en las ruedas traseras, reduciendo el radio de giro a cifras propias de un utilitario urbano.

El máximo exponente tecnológico de BYD se encuentra en YANGWANG, su división de lujo. Modelos como el U9 incorporan el sistema DiSus-X, un avanzado control inteligente de la carrocería capaz de ajustar la suspensión en tiempo real con una velocidad y una fuerza sin precedentes. Este sistema permite al vehículo saltar, bailar o incluso desplazarse con solo tres ruedas, demostrando un dominio absoluto del chasis en cualquier situación.

La evolución de esta tecnología llega con el DiSus-Z, desarrollado específicamente para la berlina de ultra lujo YANGWANG U7. Gracias a un completo ecosistema de sensores -LiDAR, radares, cámaras y sensores ultrasónicos- el vehículo puede anticiparse a obstáculos, estabilizar la carrocería ante fallos críticos o ejecutar maniobras que desafían las leyes de la física, como girar sobre su propio eje o subir escaleras.

El YANGWANG U8 añade una dimensión más a esta demostración tecnológica. Este SUV híbrido enchufable de autonomía extendida puede flotar hasta 30 minutos en situaciones de inundación y ha demostrado una resistencia estructural excepcional, soportando impactos extremos sin comprometer la integridad del chasis ni la funcionalidad del vehículo.

Noticias relacionadas

Con este despliegue de soluciones propias, BYD no solo lidera la transición hacia la movilidad electrificada, sino que establece nuevos estándares tecnológicos a escala global, acercando innovaciones de vanguardia a un número cada vez mayor de conductores.