Actualidad
Lexus ES, elegancia y sofisticación para la nueva generación de la marca
El sedán premium ya puede reservarse en el concesionario Lexus Murcia con condiciones especiales
Lexus Murcia abre la preventa de su nuevo nuevo modelo ES, la nueva generación de la berlina premium de la marca, que redefine los estándares de confort, tecnología y eficiencia dentro del segmento ejecutivo. Los clientes interesados ya pueden informarse y formalizar su reserva directamente en el concesionario, donde se ofrecen condiciones especiales de lanzamiento, disponibles de forma presencial.
El nuevo Lexus ES incorpora un lenguaje de diseño evolucionado, más eficiente y dinámico, que refuerza su carácter elegante y sofisticado. Esta octava generación destaca por una silueta estilizada y una cuidada ejecución de cada detalle, alineada con los valores de calidad, precisión y fiabilidad que caracterizan a la marca.
En el interior, el nuevo ES ofrece un entorno orientado al conductor, con un alto nivel de confort y una integración avanzada de la tecnología. El puesto de conducción se apoya en el Lexus Digital Cockpit de 12,3 pulgadas y en el sistema multimedia Lexus Advanced de 14 pulgadas, combinando pantallas de gran formato con mandos físicos para las funciones principales, garantizando una experiencia intuitiva y segura.
Fiel a su estrategia multitecnológica, Lexus ofrece el nuevo ES con motorizaciones híbridas autorrecargables y versiones 100 % eléctricas, todas ellas concebidas para ofrecer un equilibrio óptimo entre prestaciones, eficiencia y refinamiento. Estas configuraciones permiten adaptarse a distintos perfiles de conducción, manteniendo siempre los elevados estándares de confort y suavidad propios del modelo.
Este nuevo vehículo estará disponible en LEXUS Murcia a partir de mayo de 2026, ampliando la oferta de la marca en el segmento de berlinas premium con una propuesta centrada en la tecnología, la electrificación y la calidad de conducción.
- Este fin de semana, Murcia se transforma en un poblado medieval: música, bufones y tabernas
- La nieve visita Moratalla y Caravaca de la Cruz
- Planes para este fin de semana en la Región de Murcia: fiestas, mercados y actividades en familia
- De la A-7 a la A-30: estas son las carreteras de la Región que prevén cortar los tractores el próximo jueves
- En directo: FC Cartagena-Europa
- Dos ballenatos de Cuvier aparecen varados en la costa de la Región y ANSE relaciona su muerte a la presencia de dos buques militares en Mazarrón
- Quedada motera en la Región de Murcia: más de un millar de moteros acudirán a Blanca este domingo
- Un restaurante de Murcia logra colarse entre los 100 favoritos de los españoles en 2025