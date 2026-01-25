Lexus ES, elegancia y sofisticación para la nueva generación de la marca

Lexus Murcia abre la preventa de su nuevo nuevo modelo ES, la nueva generación de la berlina premium de la marca, que redefine los estándares de confort, tecnología y eficiencia dentro del segmento ejecutivo. Los clientes interesados ya pueden informarse y formalizar su reserva directamente en el concesionario, donde se ofrecen condiciones especiales de lanzamiento, disponibles de forma presencial.

El nuevo Lexus ES incorpora un lenguaje de diseño evolucionado, más eficiente y dinámico, que refuerza su carácter elegante y sofisticado. Esta octava generación destaca por una silueta estilizada y una cuidada ejecución de cada detalle, alineada con los valores de calidad, precisión y fiabilidad que caracterizan a la marca.

En el interior, el nuevo ES ofrece un entorno orientado al conductor, con un alto nivel de confort y una integración avanzada de la tecnología. El puesto de conducción se apoya en el Lexus Digital Cockpit de 12,3 pulgadas y en el sistema multimedia Lexus Advanced de 14 pulgadas, combinando pantallas de gran formato con mandos físicos para las funciones principales, garantizando una experiencia intuitiva y segura.

Fiel a su estrategia multitecnológica, Lexus ofrece el nuevo ES con motorizaciones híbridas autorrecargables y versiones 100 % eléctricas, todas ellas concebidas para ofrecer un equilibrio óptimo entre prestaciones, eficiencia y refinamiento. Estas configuraciones permiten adaptarse a distintos perfiles de conducción, manteniendo siempre los elevados estándares de confort y suavidad propios del modelo.

Este nuevo vehículo estará disponible en LEXUS Murcia a partir de mayo de 2026, ampliando la oferta de la marca en el segmento de berlinas premium con una propuesta centrada en la tecnología, la electrificación y la calidad de conducción.