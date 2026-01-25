CUPRA Formentor, un SUV exclusivo con entrega inmediata en CUPRA GARAGE

El CUPRA Formentor se ha consolidado como uno de los SUV compactos más atractivos del mercado gracias a su combinación de diseño dinámico, tecnología avanzada y múltiples opciones de motorización. Desde su lanzamiento, este modelo ha ido evolucionando con nuevas variantes que abordan tanto la eficiencia como el rendimiento más puro. Ahora, los amantes de la marca ya lo tienen disponible, con entrega inmediata, en los concesionarios y CUPRA GARAGE de Ginés Huertas Cervantes en Murcia-Atalayas, Espinardo, Cartagena y Lorca.

La gama del Formentor es muy amplia y está pensada para satisfacer distintos perfiles de conductor. En el extremo más accesible encontramos versiones con motores de gasolina TSI de 150 CV, ideales para quienes buscan un SUV ágil, equilibrado y con equipamiento tecnológico de serie.

Para los que desean un equilibrio entre prestaciones y economía, existen variantes híbridas enchufables con potencias que pueden llegar hasta los 272 CV. Estas versiones ofrecen etiqueta ambiental ‘Cero emisiones’, autonomía en modo eléctrico y la posibilidad de disfrutar tanto de la suavidad de un híbrido como de la entrega de potencia gasolina tradicional.

En la parte alta de la oferta, las versiones VZ y VZ5 representan las propuestas más deportivas: el Formentor VZ con potencias de hasta 333 CV y prestaciones orientadas al conductor entusiasta, y el legendario VZ5 con motor de cinco cilindros y cerca de 390 CV, que encarna el máximo rendimiento dentro de la familia Formentor.

Todas estas variantes comparten un diseño exterior afilado y un interior cargado de tecnología: pantallas de gran tamaño con conectividad, sistemas avanzados de asistencia y seguridad y un enfoque claro hacia la experiencia de conducción. De este modo, el CUPRA Formentor se presenta como una propuesta sólida dentro del segmento SUV compacto, capaz de adaptarse a distintos estilos de conducción gracias a su amplia gama de versiones, su marcado carácter deportivo y su elevado nivel tecnológico.