Auténticas enduro con un excelente rendimiento urbano

Este 2026 pinta muy bien para Zero Motorcycles, líder mundial en motocicletas y sistemas de propulsión eléctricos, que ha anunciado la entrega de las primeras oleadas de unidades de la gama X. Clientes de todo el mundo han comenzado a recibir sus motocicletas XE y XB, marcando un hito tanto para los compradores que habían reservado estos modelos como para la propia compañía. Si a esto le añadimos la llegada de su scooter LS1 -ya disponible desde 5.275 euros -Plan Auto 2030 no incluido- y la profunda revisión del resto de su gama -con un total de siete modelos/versiones- entenderemos las excelentes expectativas que Zero Motorcicles tiene tanto para sus diferente mercados, como para España, en particular.

«La entrega de las primeras motos de la gama X supone un hito clave para Zero y para el futuro del rendimiento eléctrico fuera del asfalto», declaró Sam Paschel, CEO de Zero Motorcycles. «Es el inicio de un nuevo capítulo en la forma en que se vive la aventura sobre dos ruedas. Con los modelos XB y XE, estamos haciendo que las motocicletas eléctricas sean más accesibles y atractivas para motoristas de todo el mundo”.

Diseñada para quienes buscan potencia, agilidad y autonomía más allá del asfalto, la gama X establece un nuevo estándar para la conducción eléctrica en rutas trail y de aventura. Combinando la tecnología líder de Zero con un diseño de chasis ligero y baterías intercambiables fácilmente, la gama X representa la plataforma off-road más versátil de la marca hasta la fecha. Las XE y XB merecen una visita a Motos Marín, distribuidor oficial Zero Motorcycles en toda la Región de Murcia y probarlas se convierte en toda una experiencia.

Con la XB como modelo de acceso -está homologada como un ciclomotor- y con un rendimiento sorprendente, es su hermana mayor, la XE, la que se lleva todo el protagonismo: sólo 101 kg de peso y una o dos baterías de iones de litio de 74V 58 Ah, que se puede cargar directamente en la moto -5.0 horas del 0 al 95 % en una toma de corriente estándar de 220V-. Este motor, de imán permanente, entrega 15,5 kW (20,1 CV) y un par máximo de 635 Nm, lo que le otorga una aceleración impresionante y 100 km de autonomía. Con todo, lo mejor de ésta Zero XE es la excelente puesta a punto de sus suspensiones y su equilibrio en general, con una sofisticada transmisión que incluye desde sus tres modos de conducción, control de tracción, sensor de inclinación, etc.

La Zero XB está disponible en España a un precio líder en su categoría de 4.680 euros, mientras que la Zero XE se ofrece a un competitivo precio de 6.715 euros.