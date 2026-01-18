Sencillo, económico y práctico

La anunciada revolución en la francesa Peugeot tiene en este sencillo, aunque atractivo y vanguardista scooter, una de sus piezas clave y es que en la marca se ha estudiado muy a fondo las costumbres y necesidades de ese popular segmento que conforman los scooters de uso diario. Así, Kisbee SE encarna una nueva generación de movilidad urbana, limpia y responsable, a la vez que conserva los valores que hicieron de su equivalente térmico todo un éxito: simplicidad, eficiencia, placer de conducción y ahorro al uso. Kisbee SE ofrece una solución moderna para los aficionados a los scooters que buscan autonomía y rendimiento.

Técnicamente se recurre a soluciones muy probadas: llantas de 12 pulgadas, disco delantero -110 mm. de diámetro- con tambor trasero -frena muy bien-, suspensión trasera de doble amortiguador hidráulico y horquilla delantera con barras de 27 mm. de diámetro, para un conjunto que pesa sólo 85 kg -no está mal para un 100 % eléctrico- y que presenta un excelente aspecto con sus ruedas grandes -110-, una longitud total de 1.854 mm con un ancho de 664 y una altura de 1.156 mm. Su distancia entre ejes es de 1.274 mm y la altura de su asiento que se queda en 760 mm, lo que le confiere una excelente manejabilidad y comodidad.

El Peugeot Kisbee SE ya se encuentra disponible -y con unidades de prueba- en Motos Marín desde 3.299 euros

‘Sabemos hacer scooter, el Kisbee no es más que llevar a lo eléctrico nuestros conceptos de la explosión’, nos decía Paco Marín, gerente de Motos Marín, distribuidor Oficial Peugeot para toda la región de Murcia. No podemos estar más de acuerdo con él, se deja lo que funciona y se sustituye el motor por uno eléctrico, sencillo y robusto, con 57 km de autonomía por batería -puede montar dos-. A nosotros nos ha convencido su manejabilidad y sencillez de manejo y su conseguida postura de conducción.

Con una potencia nominal de 2,5 kW el motor garantiza un rendimiento óptimo para una conducción perfectamente adaptada a las exigencias de la movilidad

No falta una selección de accesorios -baúles, parabrisas, soportes, etc., a buen precio, por cierto- con la que dejar el Kisbee a nuestro gusto.