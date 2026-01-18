Nissan impulsa su liderazgo en España con cinco años de crecimiento y electrificación imparables

Nissan ha cerrado el año 2025 con una cifra que reafirma su sólido posicionamiento en el mercado español: 38.254 unidades matriculadas, un dato que supera en más de un 3 % las previsiones iniciales y marca el quinto año consecutivo de crecimiento para la firma en España.

Este avance no es casualidad, la red de concesionarios ha sido un motor clave, creciendo un 14 % en ventas, y representando el 87 % del total de matriculaciones de Nissan en nuestro mercado.

El empuje del fabricante nipón se ha sustentado en una clara estrategia de electrificación de producto. Según datos de cierre de ejercicio, el 81 % de los turismos vendidos por Nissan en España ya pertenece a la gama electrificada, muy por encima de la media del mercado español, que ronda el 62 % cuando se incluyen híbridos. Dentro de este contexto, el Nissan Qashqai se consolida como el crossover híbrido más vendido del país, con 19.556 unidades entregadas, liderando también el segmento de renting y aprovechando la tecnología e-POWER, que ha visto un crecimiento del 26 % respecto a 2024.

Otras estrellas de la gama también han brillado, como el Nissan Juke que registra su mejor cifra desde 2018, con 10.096 unidades (+7,6 %); el Nissan X-Trail logra su mejor resultado de la última década con 4.454 unidades y un crecimiento del 22,4 %; y el Nissan Ariya, crossover 100 % eléctrico, aumenta sus entregas un 90,7 %, alcanzando 452 unidades, la mejor marca de su historia en España.

Con la llegada en 2026 de modelos completamente eléctricos como el nuevo Nissan MICRA EV y la próxima generación del Nissan LEAF, la firma japonesa espera seguir elevando su cuota de electrificación en nuestro territorio.

Electrificación y oferta comercial: la apuesta de Nissan para 2026. Como complemento a su sólido desempeño comercial, también actualiza sus ofertas de vehículos eléctricos para el mercado español, con propuestas competitivas tanto en financiación como en coste mensual:

-Nissan ARIYA desde 390 euros al mes en 60 cuotas. Hasta 10 años de garantía y posibilidad de aplicar el Plan MOVES III hasta 7.000 euros de ayuda a la compra.

-Nissan MICRA – Urbano 100% eléctrico, con una oferta desde 99 euros al mes. Autonomía urbana de hasta 574 km y carga rápida hasta 175 km en 15 min.

-Nissan Townstar EV desde 300 euros al mes, en la categoría de furgones y combi.

Y también los exitosos Nissan Qashqai desde 160 euros al mes con Nissan Flex 4D, financiación a 36 meses y hasta 10 años de garantía; Juke desde 130 euros al mes o X-Trail desde 190 euros al mes, disponible con financiación tradicional para particulares o con opciones de renting para empresas.

Además, programas de recarga gratuita complementan las ofertas de compra: mediante la colaboración con redes de recarga como Acciona o Zunder, los nuevos clientes pueden acceder a hasta 5.000 kWh de recargas gratuitas —equivalentes a aproximadamente 30.000 km de autonomía— en puntos seleccionados durante el periodo promocional.