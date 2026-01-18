La movilidad eléctrica más económica de nuestro mercado desde 49 euros al mes

Desde el pasado 1 de enero, Dacia ha reforzado su planteamiento de movilidad eléctrica accesible con una propuesta que vuelve a situar al Spring como el vehículo 100 % eléctrico más económico del mercado español. Gracias a una financiación desde 49 euros al mes y descuentos directos de más de 9.000 euros ofrecidos en la red de concesionarios, esta opción pone al alcance de muchos conductores el salto a la electrificación sin que el precio suponga una barrera insalvable.

La estrategia de Dacia se apoya en una combinación de incentivos propios y financiación gestionada a través de Mobilize Financial Services, que mantiene el importe máximo garantizado de 4.500 euros vinculado a los planes de ayudas del año anterior. Esta fórmula permite establecer una cuota mensual reducida, con 37 pagos de 49 euros y una última cuota de 9.244,40 euros, a partir de una entrada de 7.407,16 euros, lo que sitúa el precio final desde 9.333 euros para el comprador.

El Spring está diseñado para ser un coche práctico y funcional que responde a las necesidades más habituales del uso cotidiano, con una dimensión compacta de 3,70 metros de longitud, ideal para el tráfico urbano y el aparcamiento en espacios reducidos. Uno de los argumentos que más destaca la marca es el ahorro económico frente a un vehículo de combustión, no solo por el menor precio de adquisición con ayudas, sino también por la reducción de los costes energéticos y de mantenimiento a lo largo del tiempo.

La disponibilidad inmediata de unidades en la red de concesionarios es otro factor que Dacia subraya como diferenciador en un mercado donde algunos eléctricos sufren tiempos de entrega prolongados. Los potenciales compradores pueden reservar una prueba de conducción y acceder a la oferta sin esperas, reduciendo así una de las fricciones habituales en la decisión de compra de un coche.

El Dacia Spring mantiene un enfoque claramente urbano no solo en su precio sino también en sus características técnicas. El modelo está disponible con dos motorizaciones eléctricas, una enfocada al uso estrictamente urbano con 45 CV, y otra de 65 CV que aporta mayor capacidad de respuesta y versatilidad en trayectos periurbanos. Ambas versiones utilizan una batería de 26,8 kWh, lo que le permite al Spring ofrecer hasta 220 kilómetros de autonomía, una cifra que cubre con holgura las necesidades medias diarias de la mayoría de los usuarios urbanos.

En materia de recarga, el Spring también ha sido concebido para facilitar su uso diario. Con un sistema de carga rápida de hasta 30 kW en corriente continua, puede recuperar del 20 % al 80 % de su batería en aproximadamente 45 minutos -tiempos razonables para paradas planificadas durante la jornada-. Para recargas con toma doméstica, el coche completa una carga completa en torno a 11 horas, lo que lo hace compatible con los ritmos de uso habituales del entorno residencial.

Por otro lado, la versión Spring 2026 aumentará su potencia en variantes de 70 y 100 CV con ligeros retoques estéticos dentro y fuera. Su batería contará con tecnología LFP y podrá cargarse hasta a 40 kW. Como siempre, lo podremos ver en Dacia Marcos Automoción, donde también está disponible la oferta actual.