El Mercedes-Benz se proclama coche del año 2026 en Europa

El Mercedes-Benz CLA ha sido elegido Coche del Año 2026 en Europa, uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector automovilístico. El modelo de la firma alemana se impuso en la votación final celebrada en Bruselas, en el marco del Salón Internacional del Automóvil, tras obtener el respaldo mayoritario de un jurado internacional compuesto por 59 periodistas especializados procedentes de 23 países.

Con un total de 320 puntos, el nuevo CLA, que en Murcia se puede adquirir en los concesionarios Dimovil y Auto Classe, se situó por delante de otros seis finalistas en una edición marcada por la fuerte presencia de modelos electrificados. Este contexto refuerza el valor del triunfo del CLA, que ha destacado por su planteamiento equilibrado y su capacidad para responder a las nuevas demandas del mercado europeo.

El modelo está disponible en Dimovil y Auto Classe, concesionarios oficiales Mercedes-Benz en la Región

El jurado ha valorado especialmente la visión global del nuevo CLA, un modelo que combina diseño, tecnología, eficiencia y una clara orientación hacia el futuro. La berlina compacta representa la evolución natural de la marca en un momento clave para la industria, donde la electrificación, la digitalización y la calidad percibida se han convertido en factores determinantes en la decisión de compra. El CLA logra integrar estos elementos sin renunciar al carácter premium y a los estándares tradicionales de Mercedes-Benz.

Este reconocimiento consolida al CLA como una de las referencias del mercado europeo en 2026 y refuerza la posición de Mercedes-Benz como actor destacado en la transformación del sector. La marca continúa apostando por soluciones innovadoras que buscan un equilibrio entre sostenibilidad, tecnología y experiencia de conducción, adaptándose a un consumidor cada vez más exigente e informado.