Gougo.es integra una nueva financiación online rápida, sencilla y segura junto a BBVA

Gougo.es, el marketplace de Grupo Huertas especializado en compraventa de vehículos de ocasión, ha incorporado en su web un nuevo servicio que simplifica de forma notable la adquisición de un coche: Automik, un sistema de financiación 100% online implementado en gougo.es con la colaboración con BBVA.

Esta nueva solución permite al cliente gestionar la financiación del vehículo de principio a fin sin desplazamientos y con respuesta en escasos minutos. El proceso está completamente integrado en la ficha de cada coche disponible en la plataforma. Al seleccionar un vehículo, el usuario puede simular su cuota mensual y, con un solo clic iniciar la solicitud. Tras ello puede incorporar sus datos y recibe una respuesta en pocos minutos, que puede ser preaprobada o denegada. Si resulta preaprobada puede finalizar el proceso de financiación en pocos minutos para obtener la financiación del vehículo.

Una de las principales ventajas de Automik es la sencillez del proceso. No hay intermediarios ni necesidad de acudir a una oficina bancaria, ya que todos los trámites se realizan de forma digital desde cualquier dispositivo. Además, la información financiera es clara y transparente, sin costes ocultos ni pasos innecesarios, y se puede consultar en cualquier momento con los asesores de Gougo.es. Una vez aprobada la financiación, el cliente solo debe acudir al concesionario para firmar y recoger el vehículo. También existe la opción de poder realizar firma digital y enviar el coche a domicilio.

Este modelo no solo agiliza la financiación, sino que también reduce los tiempos de entrega del vehículo, mejorando de forma notable la experiencia de compra. Se trata de un sistema pensado para un consumidor cada vez más digital, que valora la eficiencia, la inmediatez y el control del proceso.

Un marketplace único. Gougo.es es un marketplace especializado en vehículos de ocasión referente en el sector de la automoción que garantiza que los coches adquiridos en él cumplen exigentes estándares de calidad. Desde su lanzamiento en 2020, la plataforma ha apostado por un modelo digital que combina tecnología, atención personalizada y la solvencia de una trayectoria empresarial consolidada, ahora reforzada con este sistema de financiación online.