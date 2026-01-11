Actualidad
El nuevo Toyota C-HR+ Electric se presenta en un roadshow exclusivo en Murcia
Toyota Murcia acoge una jornada especial para descubrir la nueva propuesta eléctrica de la marca japonesa
Toyota refuerza su estrategia de electrificación con la llegada del nuevo Toyota C-HR+ Electric, un modelo que amplía la gama cero emisiones de la marca y que podrá conocerse en Murcia el próximo 14 de enero, durante un roadshow especial que se celebrará a lo largo de toda la jornada en las instalaciones de Toyota Murcia. Los asistentes podrán descubrir el vehículo en detalle, conocer sus principales características técnicas y resolver dudas con el equipo comercial.
El nuevo Toyota C-HR+ Electric mantiene el carácter innovador y el diseño distintivo que han convertido al C-HR en uno de los modelos más reconocibles de la marca, incorporando ahora una arquitectura totalmente eléctrica orientada a maximizar eficiencia, autonomía y prestaciones. En su versión Advance, el modelo homologa un consumo eléctrico combinado de 134 Wh/km y una autonomía WLTP de hasta 607 kilómetros, cifras que lo sitúan entre las referencias del segmento en eficiencia energética y uso real.
En cuanto a rendimiento, la versión Advance desarrolla una potencia máxima de 224 CV, ofreciendo una conducción ágil y solvente tanto en entorno urbano como en trayectos interurbanos. Por su parte, la versión Spirit eleva el listón prestacional, con una potencia máxima de 343 CV, un consumo combinado de 157 Wh/km y una autonomía homologada de 501 kilómetros, pensada para quienes priorizan dinamismo sin renunciar a la movilidad eléctrica.
Este roadshow supone una oportunidad única para conocer de primera mano un modelo clave en la evolución eléctrica de Toyota, analizar sus acabados, tecnología y planteamiento general, y anticipar lo que será su llegada al mercado.
Una cita destacada para quienes buscan información rigurosa antes de dar el salto al vehículo eléctrico y para los seguidores de una gama que continúa evolucionando sin perder su identidad.
