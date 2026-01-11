CLA, el nuevo Rey de Europa

Europa ha elegido rey. El Mercedes-Benz CLA se ha convertido en The Car Of The Year 2026. En una gala celebrada en el salón internacional del automóvil de Bruselas y en plan Eurovisión, los 59 miembros del jurado del galardón del The Car Of The Year (entre los que se encuentra el Director de Motor de Prensa Ibérica, Xavier Pérez) han emitido su veredicto eligiendo al nuevo ‘rey’ del mercado del automóvil en Europa.

El Mercedes-Benz CLA se ha coronado como mejor coche europeo superando en la final a otros seis contendientes Skoda Elroq, Renault 4, Dacia Bigster, Citroën C5 Aircross, Fiat GrandeP anda y Kia EV4.

La edición de este año se presentaba más competida que nunca, atendiendo a que todos los modelos finalistas disponían de prestaciones electrificadas, y la mayoría de ellos 100% eléctricas.

Con esta victoria, el Mercedes CLA toma el relevo del Renault 5 E-Tech que consiguió el máximo galardón continental la pasada campaña. Es la segunda vez en la historia de Mercedes-Benz y de los 62 años de The Car Of The Year que la marca alemana se hace con el preciado trofeo. La última vez que ganó fue hace 52 años (1974) con el Mercedes-Benz 450 SE.

La ceremonia de entrega del galardón, que se celebró al filo del mediodía de ayer viernes fue presentada por la periodista británica Vicky Parrot acompañada por el presidente del jurado, Soren Rasmussen, y el presidente del comité organizador, Alberto Sabbatini.

Tras conocerse el veredicto de los 23 países y los 59 jurados, el Mercedes CLA fue el modelo más votado, y por ello nuevo The Car Of The Year, con 320 puntos superando al Skoda Elroq que consiguió 220 puntos, seguido del Kia EV4 con 207 puntos. El cuarto puesto fue para el Citroën C5 Aircross con 207 puntos, seguido del Fiat Grande Panda con 200 puntos. Sexto fue el Dacia Bigster con 170 puntos) y séptimo el Renault 4, con 150 puntos.

En España, el ganador de la votación de los seis jurados fue el Citroën C5 Aircross, que se llevó 38 puntos, seguido por el Dacia Bigster con 29 puntos. El Kia EV4 sumó 25 puntos, el Fiat Grande Panda obtuvo 19 puntos, el Skoda Elroq se llevó 17 votos y el Mercedes CLA, 13 puntos. Cerró el Renault 4 con 9 puntos.