Buque insignia con proyección

Ebro sigue expandiéndose a buen ritmo. Desde su renacimiento en noviembre del pasado año, han vendido más de 10.000 unidades. Al S400, S700 y S800 se le une el nuevo S900, el “buque insignia” de la firma española, según afirma su CEO, Pedro Calef.

El S900 es el nuevo SUV híbrido enchufable con 7 plazas (2+3+2), que combina la robustez y el espíritu aventurero que han definido a la marca española, con un interior lujoso y espacioso, que lo coloca en la primera línea de los grandes SUV premium.

Cuenta con tres motores eléctricos y un motor térmico 1.5 TGDI de última generación, que dan 425 CV, el Ebro más potente hasta la fecha. Con una autonomía eléctrica de 140 kilómetros, el nuevo coche de la firma española te permite recorrer más de 1.000 kilómetros sin repostar. Los consumos del Ebro S900 están en 1,68 litros por cada 100 kilómetros (6,88 l/100 km cuando la batería está descargada).

El Ebro S900 tiene una batería de 34,46 kWh y cuenta con la etiqueta de 0 emisiones. El nuevo SUV es capaz de cargar en corriente continua hasta una potencia de 71 kW, lo que recargaría la batería del 30 al 80% en 25 minutos, y dispone de la función V2L de carga bidireccional que permite alimentar dispositivos externos. El S900 estrena la plataforma T2X del Grupo Chery, preparada para adaptar sistemas de propulsión de combustión, híbridos y eléctricos de autonomía extendida. Ofrece 6 modos de conducción: Eco, Normal, Sport, Snow (nieve y hielo), Sand y Offroad.

Con 4,81 metros de largo, 1,92 de ancho y 1,74 metros de alto, el S900 ofrece una presencia imponente en la carretera, y asegura el CEO de Ebro, que es “un vehículo muy agradable a la conducción”. En el frontal predomina una enorme parrilla con acabado diamantado negro mate, que transmite solidez y carácter. Los laterales del Ebro S900 destacan por su silueta estilizada y robusta, en la que sobresalen las llantas de 20 pulgadas, y con las manetas retráctiles y los cristales traseros oscurecidos. El nuevo SUV de la marca española también cuenta con el techo solar panorámico, y un diseño del habitáculo lujoso y espacioso, con la combinación de piel en tonos negro y marrón, molduras en madera oscura y detalles metálicos.

El puesto de conducción está dominado por la pantalla central táctil de 15,6 pulgadas con resolución 2,5K HD y el cuadro de instrumentación digital de 10,25 pulgadas. A ello se suma el Head-Up Display W-HUD de 8,8 pulgadas, capaz de proyectar información clave sobre el parabrisas.

En la parte trasera nos encontramos un maletero que varía su capacidad, desde los 148 litros con la configuración de 7 plazas, 448 litros con cinco asiento y hasta 2.065 litros con la segunda y tercera fila abatidas.

El Ebro S900 es el coche más avanzado de la marca si hablamos de seguridad. El SUV cuenta con 26 ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor), mientras que los modelos anteriores tienen 24. Este 2026 es importante para la firma española ya que saldrán de nuestras fronteras para llegar a Portugal, Bulgaria, Croacia y Eslovenia. Ebro tiene “muchas esperanzas puestas” en el nuevo S900 híbrido enchufable, desde 38.900 euros (con ayudas y descuentos del Plan Moves III incluidas).

En 2026, la marca española lanzará nuevos modelos para continuar con su renacimiento, aunque con los S400, S700, S800 y S900 ya cuenta, como asegura su CEO, Pedro Calef, con «una gama bastante repartida y equilibrada», preparada para conquistar el mercado.