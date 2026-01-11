La aventura regresa con un desafío global y propósito solidario

Defender vuelve a mirar al horizonte y lo hace recuperando uno de los pilares que han definido históricamente a la marca de Land Rover: la aventura en estado puro. El ‘Defender Trophy’ es una competición global que combina desafío, resistencia y cooperación, con un objetivo claro que va más allá del reto personal: dejar un legado positivo ligado a la protección de la naturaleza y de la fauna salvaje, en colaboración con Tusk, socio histórico de Defender.

Inspirado en los icónicos eventos Trophy y Challenge del pasado, el Defender Trophy se presenta como una experiencia completamente nueva, pensada para una generación de aventureros que no solo buscan superar obstáculos extremos, sino también hacerlo con un propósito. La competición constará de distintas fases de entrenamiento y selección a nivel regional, antes de culminar en una gran final mundial en África en 2026, escenario emblemático para una marca que ha forjado su leyenda en los terrenos más exigentes del planeta.

La iniciativa tendrá un alcance verdaderamente global, con participantes procedentes de más de 50 países. Tras la fase de inscripción, las finales regionales de la próxima primavera determinarán quiénes serán los representantes nacionales que accedan a la gran final africana. Allí, los equipos se enfrentarán a una serie de pruebas que pondrán a prueba su capacidad de conducción, su ingenio, su resistencia física y, sobre todo, su habilidad para trabajar en equipo bajo presión.

Los desafíos estarán diseñados para replicar situaciones reales de expedición: desde complejos ejercicios de navegación y conducción en terrenos extremos, hasta pruebas tácticas y retos físicos que exigirán coordinación, fuerza y determinación. Todo ello se desarrollará bajo un formato que podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de Defender, convirtiendo la competición en un auténtico escaparate global del espíritu aventurero de la marca.

Como no podía ser de otra manera, una expedición de este calibre necesita un vehículo a la altura. El nuevo Defender 110 Trophy Edition ha sido concebido específicamente para rendir homenaje a este regreso a los grandes retos internacionales. Se trata de una edición especial con una configuración pensada para la aventura, disponible en dos colores exclusivos cargados de simbolismo: Deep Sandglow Yellow, reinterpretación moderna de los Defender clásicos de los antiguos Trophy, y Keswick Green, un guiño a la tradición rural británica y a los orígenes del modelo.

La estética del Trophy Edition refuerza su carácter funcional y robusto, con detalles en negro brillante, llantas de aleación de 20 pulgadas con neumáticos todoterreno, protecciones específicas y una serie de elementos distintivos como los adhesivos Trophy o la insignia trasera exclusiva. En el interior, el enfoque combina lujo y resistencia, con asientos de piel Windsor, estribos iluminados Trophy y acabados exclusivos que refuerzan la identidad de esta versión.

Además, el modelo puede equiparse con una completa gama de accesorios opcionales orientados a la expedición, como soportes de techo, portaequipajes exteriores, escalera trasera desplegable, faldillas antibarro o toma de aire elevada, elementos pensados para quienes no conciben la aventura sin salirse del asfalto.

Defender busca participantes que encarnen los valores históricos de la marca: determinación, espíritu de superación y compromiso. Los requisitos incluyen experiencia, capacidad física, disponibilidad para viajar y dominio del inglés, pero sobre todo una actitud imparable ante lo desconocido. Los ganadores no solo competirán por el triunfo, sino que formarán parte de una misión real junto a Tusk, contribuyendo activamente a la protección de los animales y de los entornos naturales.