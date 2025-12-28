Más tecnológico, eficiente y con hasta 119 km eléctricos

El Audi Q3 afronta su tercera generación con el objetivo de seguir siendo una de las referencias del segmento de SUV compactos premium. Tras más de una década de éxito comercial y más de dos millones de unidades vendidas, el modelo alemán evoluciona en diseño, tecnología y eficiencia, sin perder su carácter versátil y familiar.

A nivel estético, el nuevo Q3 muestra una imagen más musculosa y expresiva. La gran parrilla Singleframe elevada, los grupos ópticos estilizados y una marcada línea horizontal lateral refuerzan su presencia en carretera. La variante Sportback, con una línea de techo 29 mm más baja, añade un plus de deportividad con una silueta tipo coupé sin renunciar a la funcionalidad. En la zaga, la posibilidad de equipar luces OLED digitales y los aros Audi iluminados subraya el salto tecnológico del modelo.

Uno de los grandes protagonistas es la iluminación. Los nuevos faros Matrix LED digitales con tecnología micro-LED debutan en el Q3, ofreciendo una iluminación de alta resolución y funciones adaptativas avanzadas que mejoran la seguridad y la visibilidad en cualquier situación.

El interior traslada el “escenario digital” de segmentos superiores al compacto. Destacan la instrumentación digital de 11,9 pulgadas y la pantalla central de 12,8 pulgadas, junto a un nuevo concepto de manejo con mandos en la columna de dirección que libera espacio en la consola central. El maletero mantiene su enfoque práctico, con hasta 488 litros y una capacidad máxima de 1.386 litros.

La gama mecánica combina eficiencia y prestaciones. Incluye motores de gasolina y diésel con tecnología MHEV y etiqueta ECO de entre 150 y 265 CV, además del nuevo Q3 e-hybrid, un híbrido enchufable de 272 CV que homologa hasta 119 km de autonomía eléctrica y cuenta con etiqueta 0. En España, el Audi Q3 arranca en 46.590 euros -48.490 euros para el Q3 Sportback-. La versión híbrida de 272 CV cuesta desde 56.090 euros.