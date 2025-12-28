Renault 4 E-Tech eléctrico, finalista al Coche del Año 2026

El Renault 4 E-Tech eléctrico ha sido seleccionado entre los siete finalistas al prestigioso premio Coche del Año en Europa 2026 (Car of the Year), tras la evaluación de un jurado compuesto por 57 periodistas especializados de 23 países. Un reconocimiento que no solo pone en valor el producto, sino que confirma la solidez de la estrategia eléctrica de la marca francesa.

La lista final se ha obtenido tras analizar un total de 35 modelos candidatos, y el ganador se conocerá el próximo 9 de enero de 2026 en el marco del Salón del Automóvil de Bruselas. El Renault 4 E-Tech eléctrico aspira a suceder a modelos de la propia marca como el Scenic E-Tech eléctrico, ganador en 2024, y el Renault 5 E-Tech eléctrico, que se alzó con el galardón en 2025 junto al Alpine A290.

Este nuevo hito permite a Renault encadenar cinco años consecutivos colocando un modelo entre los siete finalistas, una secuencia poco habitual que refleja la coherencia de su renovación de gama. Desde el Megane E-Tech eléctrico en 2022 hasta el actual Renault 4 E-Tech eléctrico, la marca ha sabido trasladar su ADN histórico a una nueva generación de vehículos electrificados.

El Renault 4 E-Tech eléctrico recupera el espíritu del modelo original para reinterpretarlo como un compacto polivalente del siglo XXI. Su diseño retrofuturista, claramente reconocible, se combina con una concepción práctica y modular pensada para el uso diario. No se trata únicamente de un eléctrico urbano, sino de un coche preparado para múltiples escenarios, tanto en ciudad como fuera de ella.

Entre sus argumentos destaca una notable capacidad de carga, con un maletero de 420 litros y una longitud útil de hasta 2,20 metros. El portón trasero, que desciende hasta el paragolpes, permite un umbral de carga especialmente bajo, de solo 61 centímetros, mejorando la accesibilidad respecto a la media del segmento. A ello se suma la función Extended Grip y una capacidad de remolque de hasta 750 kg, poco habitual en un modelo compacto eléctrico.

En el apartado tecnológico, el Renault 4 E-Tech eléctrico incorpora un completo paquete de sistemas de asistencia a la conducción y una experiencia digital avanzada. El sistema openR link con Google integrado permite acceder a más de un centenar de aplicaciones y servicios, además de contar con reno, el avatar oficial de Renault basado en inteligencia artificial. Todo ello orientado a facilitar la vida a bordo y mejorar la interacción entre conductor y vehículo.

La gama se articula en torno a dos configuraciones mecánicas. La versión más urbana combina un motor de 90 kW con una batería de 40 kWh, alcanzando hasta 308 kilómetros de autonomía. Por su parte, la otra variante eleva la potencia hasta los 110 kW y emplea una batería de 52 kWh, con un alcance de hasta 409 kilómetros según ciclo homologado. Además, el modelo está disponible en versión Van, enfocada a profesionales y flotas.

La producción del Renault 4 E-Tech eléctrico se apoya en el ecosistema industrial francés de la marca: ensamblaje en Maubeuge, motor en Cléon, baterías en Ruitz y producción de celdas en la Gigafactoría de Douai, reforzando la apuesta por una cadena de valor europea.

Frente a los otros finalistas como los Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA y Skoda Elroq, el Renault 4 E-Tech eléctrico compite con una propuesta equilibrada que combina diseño icónico, versatilidad real y tecnología útil. Un conjunto que le ha valido un lugar entre los finalistas y que refuerza su papel como uno de los compactos eléctricos más interesantes de la nueva generación.