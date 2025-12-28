EBRO impulsa su posventa como eje estratégico para fortalecer la red de concesionarios

En un contexto de mercado cada vez más competitivo y exigente, EBRO da un paso firme en el fortalecimiento de su red comercial con una profunda evolución de su modelo de posventa. La marca ha presentado una renovada plataforma de soporte para concesionarios que tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa, elevar la satisfacción del cliente y aumentar la rentabilidad del negocio. Una estrategia integral que sitúa a la posventa como uno de los pilares clave del crecimiento de la compañía.

Esta transformación se apoya en tres grandes ejes estratégicos: la optimización del área de recambios y accesorios, el refuerzo del soporte técnico y la formación, y una gestión avanzada del cliente basada en la digitalización y el análisis de datos. Un enfoque coherente que responde a las necesidades reales de la red y al creciente peso de la posventa como elemento diferenciador frente a la competencia.

Desde su lanzamiento, EBRO ha puesto un foco claramente estratégico en el área de recambios, logrando un nivel de servicio del 98 % en la disponibilidad de piezas en un plazo de 24 horas. Una cifra que sitúa a la marca entre las referencias del sector y que evidencia la importancia que concede al servicio al cliente y al respaldo operativo de sus concesionarios. A ello se suma la ampliación progresiva de la gama de accesorios para todos los modelos, un área que no solo mejora la experiencia del usuario final, sino que también abre nuevas oportunidades de negocio y fidelización para la red.

La gestión de garantías es otro de los ámbitos que ha experimentado una mejora sustancial. EBRO ha implantado un proceso optimizado que incluye aprobación automática de operaciones, asignación de acciones por número de bastidor (VIN) y una revisión integral de las tarifas de mano de obra. Estas medidas permiten reducir de forma significativa los tiempos administrativos y simplificar el trabajo diario de los talleres, contribuyendo a una operativa más ágil y eficiente.

En paralelo, la marca ha reforzado de manera notable su soporte técnico. EBRO ha duplicado su equipo de ingenieros de campo e implantado un sistema de ticketing que centraliza y ordena la gestión de incidencias. Esta plataforma permite a los concesionarios comunicarse de forma directa, rápida y completamente trazable con el área técnica, mejorando los tiempos de respuesta y la calidad de las soluciones. Además, la creación de una Mesa Técnica Nacional facilita la resolución de incidencias complejas con mayor rapidez y precisión, reforzando el respaldo técnico a la red.

La formación es otro de los pilares fundamentales de este nuevo modelo de posventa. Con la puesta en marcha de EBRO Academy, la marca da un salto cualitativo en su oferta formativa, duplicando los training days presenciales y aumentando en un 120 % las sesiones de formación virtual. La estructura de los programas se organiza ahora en itinerarios específicos para todos los perfiles de posventa —asesores de servicio, técnicos, recambistas, responsables de garantías y directores de posventa—, garantizando una capacitación continua y alineada con las necesidades reales del negocio.

La digitalización completa este ambicioso plan. El nuevo CRM EBRO 360 se convierte en una herramienta clave para la gestión integral del cliente. Permitirá administrar el 100 % de las oportunidades comerciales, integrar sistemas de inteligencia artificial para priorizar la actividad comercial y consultar en tiempo real indicadores clave como los índices de satisfacción del cliente, satisfacción en ventas y recomendación. Todo ello con una visión unificada de la relación entre el cliente y la marca, desde el primer contacto hasta la posventa.

Jorge Rodríguez, director de posventa de EBRO, destaca que “la competitividad de un concesionario depende en gran medida de la calidad de su posventa”. Según explica, la inversión en formación, soporte técnico, procesos y digitalización responde a la necesidad de ofrecer una experiencia de cliente excepcional y de dotar a la red de herramientas que le permitan trabajar con mayor precisión y rapidez.

Con este plan integral, EBRO consolida una propuesta de valor sólida para su red de concesionarios, alineada con su crecimiento industrial y con una clara apuesta por un servicio cercano, eficiente y altamente profesionalizado. Una estrategia que refuerza la competitividad de la red y, con ella, el posicionamiento global de la marca en el mercado.