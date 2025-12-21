Hyundai Motor Company ha aprovechado el Salón de la Movilidad de Japón 2025 para mostrar músculo tecnológico y reafirmar su posición como uno de los referentes mundiales en electrificación e hidrógeno. El gran protagonista del stand ha sido el nuevo Hyundai NEXO, un vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV) que hace su debut en el mercado japonés y que representa la máxima expresión del desarrollo de la marca en esta tecnología.

El NEXO se integra dentro de una completa exposición de modelos electrificados que incluye propuestas tan diversas como el IONIQ 5, el INSTER Cross o el llamativo prototipo INSTEROID. En conjunto, Hyundai deja claro que su estrategia no se limita a una única solución, sino que abarca todo el espectro de la movilidad eléctrica, desde los vehículos a batería hasta el hidrógeno como alternativa complementaria para el futuro.

El Salón de la Movilidad de Japón supone, además, la mayor activación pública de Hyundai Motor en este mercado hasta la fecha. La compañía considera este evento una plataforma clave para reforzar su visibilidad, conectar con un público más joven y concienciado con el medio ambiente, y transmitir su visión de una movilidad sostenible a través de productos reales y experiencias inmersivas.

En el apartado tecnológico, el nuevo NEXO introduce avances significativos en todos los frentes. Su sistema de pila de combustible ha sido optimizado para ofrecer cero emisiones de escape, contribuyendo además a la mejora de la calidad del aire alrededor gracias a su capacidad para filtrar partículas finas durante el funcionamiento. En términos de prestaciones, la mejora conjunta del sistema FCEV y de la batería permite alcanzar más de 826 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP, con un tiempo de repostaje de apenas cinco minutos, uno de los grandes argumentos a favor del hidrógeno frente a otras tecnologías.

La seguridad también ocupa un papel central en esta nueva generación. El NEXO incorpora un completo paquete de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre los que destacan la asistencia al volante, el control de visión periférica, el asistente remoto de aparcamiento inteligente y una estructura reforzada con sistemas de airbag mejorados.

El confort y la conectividad no se quedan atrás. El modelo introduce elementos de carácter premium como un sistema de sonido Bang & Olufsen, asientos ventilados en la primera fila y el uso de materiales interiores ecológicos, alineados con la filosofía sostenible del vehículo.

Más allá del propio producto, Hyundai ha puesto especial énfasis en explicar su ecosistema de innovación a través de zonas temáticas como la Hydrogen Journey Zone, dedicada a mostrar la evolución de su tecnología de hidrógeno y el papel de la marca HTWO en toda la cadena de valor, desde la producción hasta la utilización. Espacios como la EV Life Zone o la EV Imagination Zone completan una puesta en escena pensada para acercar la electrificación al gran público.

Con el nuevo NEXO, Hyundai demuestra que el hidrógeno ya no es solo una promesa de futuro, sino una solución tangible dentro de su estrategia global de movilidad sostenible.