Grupo Huertas celebra su 125 aniversario y presenta su nueva identidad corporativa

Grupo Huertas ha celebrado su 125 aniversario con un encuentro corporativo que reunió a más de 1.000 profesionales de todas sus sedes, en una jornada destinada a compartir, reconocer y celebrar el camino recorrido por la compañía a lo largo de más de un siglo de historia, marcado por el compromiso, la evolución constante y el crecimiento sostenible.

El acto institucional contó con la participación de la Dirección General de Grupo Huertas, Ginés Huertas y Javier Yelo, quienes realizaron la presentación corporativa y compartieron la visión y los principales hitos del Grupo. Asimismo, intervinieron Santiago Pérez Silva y Julio Yelo, miembros del Comité Ejecutivo, reforzando los mensajes clave sobre la evolución, los valores y el futuro de la compañía. La gala fue conducida por Beatriz Salazar, quien acompañó el desarrollo del evento a lo largo de toda la jornada.

Con motivo de esta efeméride, el Grupo presentó su nueva identidad visual, una evolución de marca que refuerza los valores que han acompañado a la compañía desde sus orígenes y que proyecta su posicionamiento hacia el futuro, así como la nueva web corporativa, www.grupohuertas.com, una plataforma completamente renovada, diseñada para ofrecer una experiencia de usuario más ágil, accesible y alineada con la nueva identidad visual y con los valores del Grupo, que será publicada en las próximas semanas.

El encuentro sirvió igualmente para poner en valor la trayectoria histórica de Grupo Huertas y el papel fundamental que han desempeñado las personas en su consolidación y crecimiento a lo largo de estos 125 años. En este contexto, se realizó un emotivo reconocimiento a los profesionales con más de 35 años de antigüedad en la compañía, destacando su dedicación y compromiso.

Con este aniversario, Grupo Huertas reafirma su compromiso con las personas, el territorio y el futuro, manteniendo los valores que han definido su trayectoria desde sus inicios y que continúan guiando su evolución como grupo de referencia en el sector de la automoción.

Grupo Huertas quiso expresar, además, su agradecimiento a todos los profesionales que han formado y forman parte de su historia, así como a todas las entidades y colaboradores que hicieron posible la celebración de este aniversario. Este 125 aniversario marca un hito en la trayectoria del Grupo y pone en valor el trabajo conjunto y la confianza construida a lo largo de generaciones.

Acerca de Grupo Huertas. Con 125 años de historia, Grupo Huertas se ha consolidado como uno de los principales distribuidores de vehículos en España, combinando tradición familiar con innovación y tecnología. La compañía defiende una forma muy clara de entender la movilidad: “acompañar a las personas en cada etapa de su viaje”, ofreciendo seguridad, cercanía y confianza antes, durante y después de la entrega de un vehículo. Con más de 50 instalaciones, 23 marcas representadas y un equipo de más de 1.200 profesionales, Grupo Huertas sigue evolucionando con el mercado, renovando su identidad visual y digital, y reafirmando su compromiso de brindar servicios adaptados a las necesidades de clientes particulares y empresas, manteniendo la esencia que le ha permitido ser referente de confianza durante cinco generaciones.