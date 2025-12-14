Un scooter que combina tradición, diseño urbano y tecnología para ofrecer una solución de movilidad ágil, económica y cómoda

El diseño conserva su carácter icónico, con líneas suaves y proporciones clásicas que ahora se actualizan con una silueta más firme, nuevos detalles cromados y un elegante faro LED con iluminación en forma de U, que no solo mejora la visibilidad nocturna, sino que refuerza su personalidad urbana. Todo ello sin perder el ADN de scooter compacto, maniobrable y elegante, pensado para quienes buscan moverse por la ciudad con estilo y sin complicaciones.

En el apartado mecánico, el nuevo Address 125 monta un motor monocilíndrico SOHC de 124 cm³ con refrigeración por aire y sistema de inyección electrónica. Este propulsor, desarrollado bajo el concepto Suzuki Eco Performance (SEP), ofrece un equilibrio ejemplar entre potencia y eficiencia. Con una potencia máxima de 8,7 CV a 6.500 rpm y un par de 10,2 Nm a solo 5.000 rpm, garantiza una aceleración ágil desde parado, ideal para el tráfico urbano.

Además, su consumo homologado de solo 1,9 l/100 km y sus emisiones de 45 g/km de CO₂ lo convierten en una referencia en su categoría para quienes valoran tanto el rendimiento como el respeto por el medioambiente, cumpliendo la normativa Euro 5+. Las mejoras técnicas introducidas en esta edición, como el nuevo perfil del árbol de levas, los ajustes en la transmisión CVT y un sistema de arranque más silencioso, aumentan la respuesta del motor a bajas revoluciones, mejoran la aceleración y reducen el consumo sin comprometer el dinamismo.

El chasis también ha sido optimizado. Con un peso en vacío de solo 106 kg y una distancia entre ejes compacta, el Address 125 es ágil y fácil de manejar incluso en los entornos urbanos más exigentes. Su nuevo bastidor reduce el peso y aumenta la rigidez, lo que se traduce en una mayor estabilidad tanto en línea recta como en curvas. La suspensión ha sido ajustada para ofrecer una conducción suave, mientras que las nuevas llantas de aluminio fundido, calzadas con neumáticos sin cámara Dunlop D307 N, mejoran el agarre y la sensación de control sobre diferentes superficies. El sistema de frenado combinado de Suzuki, con disco delantero y tambor trasero, garantiza una frenada equilibrada y eficaz.

Pensada para facilitar el día a día, el Address 125 cuenta con un espacio de almacenamiento bajo el asiento más amplio (24,4 litros de capacidad) que su predecesor, suficiente para transportar objetos cotidianos con comodidad. También incorpora dos prácticos huecos frontales, ideales para guardar artículos pequeños o una bebida, y una toma USB de serie para cargar el smartphone durante el trayecto.

El sistema de arranque Easy Start permite encender el motor con una sola pulsación, incluso a bajas temperaturas, y tanto el asiento como el tapón de gasolina se abren cómodamente desde la llave de contacto. Además, dispone de caballetes central y lateral, una instrumentación digital clara y completa con indicador Eco Drive y un sistema antirrobo con obturador magnético.

El nuevo Suzuki Address 125 no solo se renueva, sino que se reinventa como un scooter moderno, funcional y responsable, sin renunciar a su esencia clásica. Disponible en tres colores —Azul Mate Estelar, Blanco Perla Glaseado y Negro Mate Metalizado—, es una opción ideal para quienes buscan libertad, eficiencia y estilo en sus desplazamientos urbanos.

Ya se puede reservar y probar la nueva Address 125 en Motos Marín, concesionario oficial de Suzuki para toda la Región de Murcia, con un precio de promoción de 2.599 euros válido hasta el 31 de diciembre de 2025.