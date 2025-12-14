Icónico y listo para deslumbrar

El Grupo Stellantis ofrece grandes soluciones de movilidad, modelos familiares, con estilo, con pedigrí y con mucho glamur. Todas sus marcas pelean en terrenos similares con atributos parecidos. ¿Todas? No (como en la leyenda de Asterix). Hay una marca que trabaja para mantener su estilo propio y se aleja de los estereotipos (lógicos) del grupo: Jeep.

La marca americana (aunque ahora con una indudable y atractiva esencia pasional italiana) tiene en Europa un sendero interesante por recorrer. Empezó con el Avenger (elegido The Car Of The Year hace un par de años) y ahora irrumpe con fuerza con el nuevo Compass. Pese a ser un modelo del grupo Stellantis es el menos Stellantis de todos. Por diseño, prestaciones y atribución emocional.

En su campaña de lanzamiento aboga por romper con los tópicos, afirmando que «no hace falta embarrarse hasta arriba para ser considerado un 4x4».

Para todos. Se trata de un SUV compacto de 4,55 metros de largo que llega con una interesante oferta multienergía (híbrido, híbrido enchufable y 100% eléctrico) lo que le permite batallar en el corazón del mercado europeo ofreciendo todas las soluciones.

El nuevo Jeep Compass aparece en su lanzamiento con dos versiones, una 100% eléctrica (BEV) de tracción delantera y 210 CV de potencia, y otra híbrida convencional (MHEV) con 145 CV de potencia. Las dos con dos niveles de acabado, Altitude y First Edition. La propuesta eléctrica se ofrece para pedidos desde 50.600 euros, mientras que la segunda, desde 43.200 euros. Con la oferta de financiación sale por 299 euros al mes (con entrada de 6.267,7 euros y últimacuota de 28.472,21 euros).

Aunque el espectáculo no acabará ahí. De cara al próximo año introducirá una motorización híbrida enchufable (PHEV) de 195 CV, otra variante eléctrica de 231 CV y otra eléctrica de tracción total 4x4 de 375 CV de potencia.

Las tres propuestas 100% eléctricas anuncian autonomías más que respetables con 500 kilómetros para el modelo de 213 CV, 650 kilómetros para el de 231 CV y 600 kilómetros para el 4x4 de 375 CV. El nuevo Compass dispondrá de dos capacidades de batería, con 74 o 94 kWh, con batería de 20 kWh para el híbrido enchufable (PHEV) lo que le atribuye alrededor de 980 kilómetros totales de autonomía combinada (eléctrico y combustión).

Diseño y tecnología. Por diseño el nuevo Compass seduce por su imagen, con un frontal moderno y de estilo robusto, detalles en los laterales y una trasera con ópticas remarcando la ‘x’ distintiva. Por dentro, además de un maletero de 550 litros atrás y 20 litros delante para el eléctrico, destaca el trabajo tecnológico. Disponde un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia de 16 pulgadas. Incorpora también, head-up display.

Dispone de cinco modos de conducción (cuatro en el modo híbrido): Sport, Eléctric, Auto, Snow y Sand-Mud. Todos ellos se seleccionan desde la palanca situada en la consola central (enmarcada en rojo), junto al selector circular del cambio.