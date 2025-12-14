El Audi Q3 deslumbra en su presentación en Huertas Motor Cartagena

Las instalaciones de Audi Huertas Motor en Cartagena, situadas en la Avenida Juan Carlos I, 92, acogieron el pasado jueves la presentación en exclusiva del nuevo Audi Q3, una de las citas más esperadas del calendario automovilístico regional.

Tras el exitoso lanzamiento celebrado la semana anterior en el concesionario de la marca en Murcia, Huertas Motor trasladó la experiencia a Cartagena con una velada diseñada para clientes y amigos de la firma. Un encuentro cuidado al detalle que permitió descubrir, en un ambiente selecto y cercano, la profunda renovación del SUV compacto más emblemático de Audi.

Tras su muestra, los asistentes disfrutaron de una experiencia gastronómica especialmente concebida para la ocasión, que contribuyó a reforzar el carácter diferencial de la noche. El chef Sebastián López, del restaurante Hannibal, preparó un exclusivo Nakaoshi elaborado con atún rojo del Grupo Ricardo Fuentes, una de las compañías referentes en su sector y con sede en Cartagena.

Un SUV que combina eficiencia y potencia. El Audi Q3 tiene un diseño exterior más sólido y expresivo, reforzado por una silueta más afianzada, una parrilla Singleframe completamente rediseñada y unos grupos ópticos LED de nueva firma visual. El resultado es un modelo con mayor presencia, que gana en empaque sin renunciar a la agilidad característica de la gama.

En el interior, el nuevo Q3 ofreció a los invitados un adelanto de la digitalización que define esta etapa: un habitáculo más limpio y ergonómico, materiales de mayor calidad, iluminación ambiental mejorada y un sistema multimedia de última generación con pantalla táctil de mayor tamaño y el ya imprescindible Virtual Cockpit.

En el plano mecánico, la gama combina eficiencia y potencia con motores de gasolina y diésel de 150 CV, versiones con tracción quattro y una opción híbrida enchufable ehybrid con hasta 272 caballos y etiqueta CERO, acompañada de un amplio paquete de asistentes a la conducción.