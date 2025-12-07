El nuevo Audi Q3 llega a Huertas Motor con Viva Suecia como embajadores de lujo

Audi Huertas Motor, concesionario oficial de la marca en la Región de Murcia, celebró el pasado jueves una de sus citas más especiales para dar la bienvenida al nuevo Audi Q3 en sus instalaciones, ubicadas en la Avenida Juan Carlos I, 45 de Murcia.

En una velada íntima y cuidadosamente diseñada, el grupo musical Viva Suecia acompañó el lanzamiento como embajadores de este novedoso vehículo. La banda murciana participó en una entrevista en directo conducida por el actor Canco Rodríguez, conocido principalmente por su papel de «El Barajas» en la serie de televisión Aída, que aportó humor y cercanía al evento. El sello gastronómico lo puso Juan Guillamón, chef del restaurante Almo y estrella Michelin, que elevó la experiencia y reforzó el carácter especial del encuentro con un catering exclusivo.

El gerente del concesionario, Miguel Ángel Pobre, abrió la cita dando la bienvenida a los asistentes y presentando este modelo profundamente renovado.

Un SUV más avanzado, eficiente y tecnológico. La nueva generación del Audi Q3 llega con un diseño exterior más robusto y expresivo, marcado por una silueta más afianzada, una parrilla Singleframe rediseñada y ópticas LED de nueva firma visual. El vehículo gana presencia sin perder la agilidad que caracteriza a los SUV compactos de la marca.

En su interior, apuesta por una digitalización completa con un habitáculo más limpio, materiales de mayor calidad, nuevas soluciones de iluminación ambiental y el sistema multimedia de última generación, que integra una pantalla táctil más grande y el sistema Virtual Cockpit.

La oferta mecánica combina eficiencia y prestaciones, con motores de gasolina y diésel de 150 CV, opciones más potentes con tracción quattro y una versión híbrida enchufable e-hybrid con hasta 272 caballos y etiqueta CERO. Todo ello acompañado de un paquete de asistentes a la conducción que eleva tanto la seguridad como el confort en carretera.

Con este evento, Audi Huertas Motor Murcia reafirma su apuesta por acercar a sus clientes los modelos más exclusivos y crear experiencias verdaderamente diferenciadas. La marca volvió a trasladar a Murcia la innovación y el espíritu Audi de una forma cercana y memorable, algo que se reflejó en la complicidad y naturalidad de Viva Suecia como embajadores del nuevo Q3, aportando autenticidad y un sólido componente emocional a la presentación.