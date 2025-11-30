Coche del Año de los Lectores | Los finalistas (Parte 2)

El Premio Coche del Año de los Lectores continúa con la segunda entrega dedicada a analizar los finalistas de esta edición. Si en el número anterior repasábamos las propuestas de Dacia, Ebro y Fiat, ahora hacemos lo propio con otros tres modelos que representan la electrificación accesible, el salto tecnológico y la llegada de nuevos actores a un mercado en plena transformación: Hyundai Inster, Kia EV3 y Leapmotor B10. Tres interpretaciones distintas del coche moderno, unidas por la apuesta por la eficiencia.

Hyundai Inster. El nuevo Inster llega para redefinir el concepto de urbano eléctrico. Con un diseño compacto y detalles en formato píxel, mantiene la identidad visual de la marca en un tamaño pensado para la ciudad (3,83 m). Ofrece hasta 355 km de autonomía gracias a su batería de hasta 49 kWh y presume de una gran versatilidad interior, con asientos modulables y un espacio muy aprovechado. La presencia de funciones V2L, su avanzado paquete de conectividad y un amplio abanico de asistentes convierten al Inster en un eléctrico práctico, completo y atractivo para quien busca un coche pequeño sin renunciar a tecnología.

Kia EV3. / L. O.

Kia EV3. El EV3 traslada la filosofía del EV9 a un formato más accesible. Su diseño robusto, con líneas angulares y una silueta vertical, refleja el nuevo lenguaje estético de los SUV eléctricos de la marca. La versión Long Range ofrece hasta 600 km de autonomía y carga ultrarrápida, apoyada por un sistema de regeneración inteligente y el modo i-Pedal 3.0. El interior destaca por su planteamiento funcional y su alto nivel tecnológico. Es un modelo pensado para quienes quieren dar el salto al eléctrico sin perder confort, autonomía ni equipamiento.

Leapmotor B10. / L. O.

Leapmotor B10. El B10 es la gran apuesta de Leapmotor para el mercado europeo bajo el paraguas industrial de Stellantis. Se trata de un sedán de líneas limpias y perfil aerodinámico, diseñado para ofrecer eficiencia y precio competitivo. Monta un motor de 218 CV y homologa 434 km de autonomía, apoyado en la arquitectura eléctrica Leap 3.5. Su interior sigue el estilo minimalista propio de la marca, con un enfoque práctico y moderno. Es una alternativa sólida para quienes buscan un SUV compacto eléctrico, con buen nivel tecnológico y accesible.