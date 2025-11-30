Una berlina eléctrica que aspira a más

La renovación del IONIQ 6 no es un cambio drástico, sino un rediseño de trazos, proporciones y detalles que modernizan el conjunto. El frontal recibe un nuevo paragolpes, la parrilla inferior se cambia y se renueva el esquema de iluminación: las luces diurnas LED pasan a módulos independientes, dejando atrás los faros voluminosos de la primera versión. El resultado es un frontal más discreto, más moderno que alinea la estética con la idea de los Hyundai actuales.

En la zaga desaparece el alerón bajo la luneta, reemplazado por un nuevo spoiler tipo “ducktail” más discreto y moderno. Además, la moldura decorativa baja de la carrocería se extiende ahora hasta las puertas y hay nuevos colores de carrocería y diseños de llantas. El conjunto transmite una imagen más sobria, refinada y menos “llamativa”, acorde con el giro que Hyundai parece querer dar al IONIQ 6. Este ajuste de estilo no sólo es estético: la aerodinámica sigue siendo relevante. El modelo mantiene coeficientes de penetración al aire muy bajos —lo que refuerza su eficiencia eléctrica— y su silueta fluida, con mínimos elementos exteriores superfluos, le permite conservar un aire contemporáneo y funcional.

Interior y equipamiento: mejora de sensaciones y tacto. Los cambios en el habitáculo no son tan evidentes como en el exterior, pero sí muy significativos en cuanto a la experiencia de uso. El volante ha sido rediseñado y ahora tiene de tres brazos, la consola central es más funcional y espaciosa, y la pantalla de climatización tiene mayores dimensiones. También se han empleado materiales de mejor calidad en zonas como las puertas, lo que eleva la percepción de acabado general.

El ambiente interior mantiene el estilo minimalista, limpio y centrado en la comodidad, pero con un plus de refinamiento. Los controles físicos conviven con pantallas, aunque sin renunciar por completo a los mandos tradicionales, lo que puede agradar a quienes no desean depender exclusivamente de interfaces táctiles. En cuanto a la capacidad de carga, el nuevo IONIQ 6 muestra un maletero de unos 400 litros detrás, completado por un hueco delante de entre 15 y 45 litros en función de si es tracción total o trasera.

Por su parte, la llegada del nuevo acabado N Line aporta un toque estético más deportivo: paragolpes específicos, detalles en negro y un carácter más dinámico que intensifica la presencia del vehículo sin alterar su esencia de berlina refinada.

Motorizaciones, batería y prestaciones. La gama mecánica del IONIQ 6 2026 ha sido revisada completamente. La versión de acceso pasa ahora a desarrollar 170 CV y monta una batería de 63 kWh, con lo que logra una autonomía homologada de hasta 521 km. Un escalón por encima está la versión intermedia con 228 CV, batería de 84 kWh y autonomía homologada de hasta 680 km. Para quienes buscan un equilibrio entre prestaciones y practicidad, la versión con tracción total ofrece 325 CV, utiliza la batería de 84 kWh y homologa 595 km. Y la gran novedad: la versión deportiva no “suavizada” sino con carácter. Esta versión N aspira a ofrecer fuertes prestaciones por sus 650 CV sin renunciar a la practicidad del EV con 487 km de rango, dando al IONIQ 6 un perfil de coche para uso urbano, familiar o incluso deportivo.

En cuanto a recarga, mantiene la arquitectura de 800 V, lo que le permite manejar velocidades de carga alta, una condición clave hoy para competir con otros eléctricos del mercado europeo.

La puesta al día del IONIQ 6 no supone una revolución, pero sí un paso firme hacia una madurez estética, técnica y de sensaciones. Las mejoras en autonomía y la reestructuración de la gama técnica amplían su atractivo, y la versión N añade un punto de interés extra para quienes buscan algo más.

Pronto lo podremos ver en Hyundai Gasmóvil y sus precios aún no se han confirmado, aunque la marca dice que serán parecidos a los de la gama saliente, así que partirán desde unos 50.000 euros sin contar ayudas.