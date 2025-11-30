El Alpine eléctrico más potente

Alpine continúa su ofensiva eléctrica con el A390, su segundo modelo con este tipo de motorización tras A290. Este nuevo sport fastback de cinco plazas llega antes de la futura generación del A110 y representa otro punto de evolución clave para Alpine: agilidad y deprotividad con una silueta más versátil.

Por primera vez, un modelo de la marca ofrece tracción integral y tres motores eléctricos, gestionados por la tecnología Alpine Active Torque Vectoring (AATV). Este sistema distribuye el par de forma inteligente entre las ruedas, mejorando la estabilidad y la precisión en curva, y garantizando un comportamiento dinámico.

Muy europeo. Diseñado y fabricado íntegramente en Europa, el A390 se ensambla en la histórica Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, mientras que los motores proceden de la planta de Cléon y las baterías de Douai, con celdas producidas también en Europa. Los neumáticos están firmados por Michelin y el sistema de audio, Devialet, desarrollado en colaboración con la firma francesa de alta fidelidad.

Habrá dos versiones del Alpine A390, la GT y la GTS. La versión GT configura tres motores (uno delantero con rotor bobinado y dos traseros síncronos con imanes permanentes), que alcanzan los 400 CV y aceleran de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos. La autonomía es de hasta 555 kilómetros WLTP gracias a su batería de 89 kWh útiles. Incorpora cargador bidireccional de 11 kW (con opción de 22 kW) y función V2L.

Su estética viene reforzada con una firma luminosa LED Alpine, faros matriciales adaptativos y llantas diamantadas de 20 pulgadas. En el interior, los acabados en Alcantara y cuero Nappa, los asientos deportivos calefactados y eléctricos, y un volante inspirado en la Fórmula 1 crean un ambiente deportivo. La experiencia se completa con una pantalla central de 12 pulgadas con Google integrado, climatización bizona y un sistema de audio Devialet de 13 altavoces.

Tope de gama. La versión GTS lleva el potencial del A390 al siguiente nivel. Equipada también con tres motores, eleva su potencia hasta 470 CV y 824 Nm de par, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,9 segundos y una velocidad máxima de 220 km/h.

El diseño exterior se distingue por sus llantas Snowflake de 21 pulgadas en acabado negro brillante, frenos delanteros monobloque de seis pistones y pinzas en color rojo o azul. En el interior, los asientos Alpine by Sabelt en cuero Nappa bitono, calefactados y con función masaje, se combinan con el sistema de sonido Devialet XtremeSound, que ofrece un modo inmersivo “Space” para una experiencia acústica envolvente.

El Alpine A390 GTS incorpora además el sistema Alpine Telemetrics Expert, un asistente digital que registra en tiempo real los datos de conducción (fuerzas G, aceleraciones, temperaturas o distribución de par) y propone desafíos interactivos para mejorar la técnica del conductor.

Las primeras unidades llegarán a las Alpine Store españolas a finales de 2025 y las entregas a clientes empezarán a partir de principios de 2026. El nuevo Alpine A390 GT tiene un precio que empieza en los 67.500 euros. La versión GTS sube hasta los 78.000 euros y los pedidos para ésta empezarán a principios de 2026.