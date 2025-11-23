Zero irrumpe en el mercado scooter

El nuevo LS1 destila el ADN deportivo de Zero en formato escúter urbano, con un diseño moderno, elegante y pensado para el día a día. Compacto, eficiente y con un estilo que llama la atención, el LS1 se presenta como una solución de movilidad eléctrica vanguardista, perfecta para moverse por la ciudad con agilidad y estilo.

Entre las novedades más destacable del nuevo Zero LS1 nos encontramos con: dos baterías intercambiables ubicadas en el suelo para una mayor comodidad y más autonomía. Centro de gravedad bajo con el motor ubicado en el centro para una conducción ágil y equilibrada. Distancia entre ejes corta, altura del asiento baja, ABS y TCS para desenvolverse con la máxima confianza en el denso tráfico urbano. La autonomía del nuevo LS1 es de 115 kilómetros mientras que la velocidad máxima se sitúa en los 100 km/h. Opciones de carga flexibles: recarga en casa, en la oficina o en un punto de recarga; con el cargador de serie de 800 W permite cargar del 0 al 95 % en 4,5 horas, o del 20 al 80 % en tan solo 3 horas. Con el cargador rápido opcional de 1.500 W reduce el tiempo carga del 0 al 95 % en 2 horas y 45 minutos, y del 20 al 80 % en solo 1 hora y 45 minutos. Almacenamiento debajo del asiento para dos cascos o una tercera batería opcional para ofrecer hasta 173 km de autonomía, la mejor de su segmento.

El LS1, accesible con el carnet A1 o el B con tres años de experiencia, llegará a Motos Marín, concesionario exclusivo para toda la Región de Murcia de Zero Motorcycles, la segunda quincena de diciembre y el precio será de 5.275 euros. Como es costumbre en Motos Marín tendrán disponibles Zero LS1 de pruebas.

«El LS1 está pensado para quienes se mueven por la ciudad y buscan una movilidad inteligente, con cero gastos en combustible y con la eficiencia que exige la vida moderna», afirma Pierre-Martin Bos, director ejecutivo de Zero Motorcycles. «Es un modelo refinado, conectado y con estilo, diseñado para acercar la conducción eléctrica a un público aún más amplio, manteniéndose fiel a los valores esenciales de Zero: rendimiento y precisión».

La gama 2026 ofrece una ingeniería refinada, una capacidad de carga mejorada y nuevas actualizaciones estéticas en todos los modelos, garantizando que haya una moto Zero para cada conductor, desde viajeros de larga distancia hasta usuarios urbanos y entusiastas emergentes de las eMoto.

Basada en dos décadas de innovación e indicaciones de los clientes, las características más destacadas de los modelos de 2026 son: DSR/X: una base refinada para disfrutar de la aventura con ayudas a la conducción mejoradas y un rendimiento que se adapta a cada situación. DSR/X Black Forest: llega equipada de serie con un cargador rápido de 6 kW.

S y DS: ahora con un cargador integrado de 3,3 kW y una batería de 15,6 kWh (mejorada desde los 14,4 kWh) para una mayor autonomía y una carga más rápida. SR/F: actualización aerodinámica con un carenado rediseñado y apéndices laterales inspirados en los accesorios Quickstrike.

X Line: XE y XB: la llegada de la línea X el verano pasado lleva el rendimiento eléctrico de Zero Motorcycles al off-road, ofreciendo un par instantáneo, control y una conducción intuitiva fuera de carretera para usuarios de todos los niveles. La XE está pensada para darlo todo en cualquier terreno: pesa 101 kilos y entrega un par brutal de 635 Nm, con una velocidad punta de 85 km/h que garantiza sensaciones fuertes en pista. Por su parte, la XB es más ligera, con solo 63 kilos, y ofrece 373 Nm de par y 45 km/h de velocidad máxima, perfecta para moverse con soltura, iniciarse en el off-road y pasarlo en grande con total confianza.

Para completar la puesta en escena Zero Motorcycles presenta el Lompico Concept, un ejercicio de diseño con visión de futuro que adelanta cómo será el software, la conectividad y el estilo en próxima generación de modelos. Equipado con el nuevo sistema operativo Cypher 4, Lompico ofrece una inteligencia más avanzada, un rendimiento que se adapta al entorno y una integración total con el conductor. Su batería será de 8,8 kWh con carga rápida (0-80 % en menos de una hora) y la potencia máxima de ~30 kW (~40 CV). Además contará con un chasis ligero con control de tracción y suspensiones avanzadas.