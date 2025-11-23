Larga vida a los superventas

Se podría pensar que un modelo que lleva cuarenta años en el mercado y seis millones de unidades vendidas ya ha dado de sí todo lo que se puede esperar. Sin embargo, el SEAT Ibiza sigue obteniendo muy buenas cifras de venta año tras año y por eso no es de extrañar que la marca de Martorell haga todo lo posible por mantenerlo vivo en el mercado. Esa explicación también es aplicable al Arona que conserva los alicientes que le han llevado a estar entre los SUV del segmento B con más aceptación con un balance de 750.000 unidades.

Con estos antecedentes, SEAT augura larga vida para ambos modelos y de momento ha llevado a cabo una serie de retoques estéticos por dentro y por fuera, ha incrementado el equipamiento y ha mejorado materiales y presentación con la finalidad de seguir gozando del beneplácito del usuario. Y todo ello, a falta de conocer precios, que, según la marca, serán prácticamente los mismos. Más por el mismo precio.

Pequeños cambios. En ambos modelos se ha renovado el frontal con una parrilla hexagonal de nuevo diseño mientras los grupos ópticos son también nuevos, más estrechos y con luces full led de serie en toda la gama. El parachoques también se ha rediseñado, algo que también se ha llevado a cabo con el trasero que incorpora nuevos difusores. Las llantas son de nuevo diseño y pueden ser de 17 o 18 pulgadas y para ambos modelos hay tres nuevos colores de carrocería, Liminal, Oniric e Hypnotic. En el Arona también se ofrecen dos opciones de color de techo, Negro Midnight y el nuevo Gris Manhattan. Las dimensiones no han variado en ninguno de los dos modelos.

En el interior se aprecia una mejor presentación con un salpicadero con materiales blandos para todos los niveles de equipamiento. Hay nuevas tapicerías y en el acabado FR los asientos son más anatómicos con una mejor sujeción lateral y los reposacabezas van integrados en el respaldo.

Se mantienen las dos pantallas, una de 10,25 pulgadas para el cuadro de instrumentos y otra que puede ser de 8,25 o 9,2 pulgadas según acabado para el nuevo sistema multimedia con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto. Por otro lado la recarga inalámbrica ahora es de 15W y el nuevo equipo de sonido lleva seis altavoces.

Mismos motores. Hasta el próximo año SEAT no tendrá una versión con la tecnología microhibrida ligera por lo que por ahora mantiene la misma gama de motores, todos de gasolina, y que disponen de la etiqueta C. La gama está compuesta por tres motores de tres cilindros: 1.0 MPI de 80 CV (solo para el Ibiza), 1.0 TSI de 95 CV y 1.0 TSI de 115 CV. Los dos primeros van asociados a una caja de cambios manual de cinco velocidades mientras que el de 115 CV puede ir con una caja manual de seis marchas o un cambio automático DSG de siete velocidades. Hay otro motor, de cuatro cilindros, 1.5 TSI que rinde 150 CV, que ofrece la función de desconexión de cilindros y que solo está disponible con la caja automática DSG de siete marchas.

Ambos llegarán al mercado en enero del próximo año y estarán disponibles en tres niveles de acabado, Reference, Style y FR. Los pedidos se abren a partir de noviembre.