BYD Atto 2 DM-i, el nuevo híbrido enchufable para el segmento urbano

Con la llegada del nuevo BYD ATTO 2 DM-i, que podremos ver en BYD Marcos Automoción, concesionario oficial para la Región de Murcia, la marca china continúa su expansión en Europa con un planteamiento claro: ofrecer tecnología híbrida enchufable avanzada a precios propios de segmentos inferiores. Este SUV urbano, cuyas primeras entregas se harán a principios de 2026, estrena la conocida tecnología Dual Mode (DM-i) que ya se monta con éxito en modelos más grandes como los SEAL U DM-i o SEAL 6 DM-i. La cosa pinta muy bien, pues promete una conducción eléctrica pura durante la mayor parte del tiempo en entornos urbanos y extrarradio, y 1.000 kilómetros de autonomía total en ciclo combinado.

La estrategia de éxito es evidente. En un segmento dominado por motorizaciones convencionales y eléctricos urbanos de autonomía limitada, BYD aparece con una propuesta que combina la experiencia de conducción de un VE con la tranquilidad de uso de un híbrido enchufable de nueva generación.

Diseño SUV compacto, pero con presencia. El nuevo ATTO 2 DM-i mantiene los rasgos SUV de la versión totalmente eléctrica, aunque introduce modificaciones específicas. La carrocería mide 4.330 mm de largo, 1.830 mm de ancho y 1.675 mm de alto, con una generosa distancia entre ejes de 2.620 mm que favorece el espacio interior. Frente al ATTO 2 eléctrico, estrena una parrilla frontal más amplia, detalles específicos tipo DM-i y elimina las rejillas laterales del paragolpes delantero. También incorpora el nuevo color Midnight Blue, exclusivo de los modelos Dual Mode.

Tecnología de propulsión. El corazón del ATTO 2 DM-i es la plataforma híbrida enchufable más avanzada de BYD. Se basa en dos motores eléctricos de alta velocidad, un controlador integrado y la conocida Blade Battery, una batería LFP con reconocida seguridad y durabilidad. Completa el conjunto un motor gasolina 1.5 l., con un llamativo 43 % de eficiencia térmica, una cifra inusual en su categoría.

El sistema opera habitualmente como un eléctrico puro. En modo EV, las ruedas se mueven solo con el motor eléctrico; en modo HEV, el motor térmico carga la batería y asiste al sistema eléctrico sin perder la suavidad propia de un VE. Solo cuando se requiere potencia adicional entra en funcionamiento el modo paralelo, combinando el empuje del motor gasolina y el eléctrico. El resultado es un consumo excepcional: 1,8 l/100 km WLTP ponderado, junto a una autonomía combinada de hasta 1.000 km.

Dos versiones, Active y Boost. El primero de ellos cuenta con una batería de 7,8 kWh, potencia de 166 CV, autonomía eléctrica de 40 km y un rango de uso combinado de 930 km WLTP.

Por su parte, el ATTO 2 DM-i Boost sube su batería hasta los 18 kWh, tiene una potencia conjunta de 212 CV y hace 90 km eléctricos WLTP. La autonomía total es de 1.000 km. Ambas versiones tienen la velocidad máxima limitada a 180 km/h.

El habitáculo del ATTO 2 DM-i presenta varias diferencias respecto al modelo eléctrico, como la palanca de marchas en la columna de dirección, el soporte para gafas en el lado del conductor, un reposacabezas adicional trasero y nuevos asientos delanteros con reposacabezas ajustables.

La tecnología también da un claro salto adelante. El sistema multimedia estrena software con control gestual multidedo, pantalla táctil de 12,8 pulgadas, instrumentación digital de 8,8 pulgadas y, sobre todo, el nuevo asistente por voz “Intelligent Assist”, activado con la llamada “Hi BYD”, que convierte la interacción con el coche en un diálogo fluido gracias a IA generativa.

Con un suelo trasero completamente plano y un maletero de 425 litros ampliables hasta 1.335 litros, confirma su vocación familiar y polivalente.

Equipamiento cerrado y precios muy competitivos. La versión Active ya cuenta con faros LED, llantas de 16”, cámara y sensores traseros, llave digital, climatización avanzada y control de crucero adaptativo.

El nivel Boost añade llantas de 17”, sensores delanteros, cámara 360º, asientos y volante calefactados, techo panorámico y carga inalámbrica de 50 W. Los precios en España son especialmente competitivos: desde 18.190 euros con campañas y Plan MOVES III.