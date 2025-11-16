Al volante del recién llegado

A partir de hoy tendrás que sumar una nueva marca china a tu catálogo de opciones de compra de un coche. Lepas ha presentado su L8, un SUV de tamaño mediano que destaca principalmente por su interior, tanto en diseño como en espacio, y por su eficiencia.

Nos hemos ido hasta China para probar el Lepas L8 en su país natal y, tras recorrer un viaje de más de 700 kilómetros por montaña, autovía y ciudad hay algunas conclusiones sobre este coche más que claras, aunque por el momento hayamos conducido un preserie.

Comodidad integral.

La primera es innegable: el Lepas L8 es un coche muy cómodo. La suspensión es de lo que mejor trabaja en el coche, filtra bien irregularidades y el balanceo del chasis hasta 120 kilómetros por hora es muy contenido. Quizás también influye el increíble buen estado de las carreteras chinas.

Su tren híbrido (el Chery Super Hybrid, que también lucen modelos como el Omoda 7 o el Jaecoo 7) es muy silencioso, lo que contribuye al confort interior. Es más, da la sensación de conducir un coche 100% eléctrico. Igual aquí también influye el buen aislamiento sonoro del Lepas L8, con doble cristal.

En ese aspecto el Lepas L8 gana por su habitabilidad interior. Los materiales son de gran calidad y destaca la ausencia de plásticos duros. Transmite la sensación de ser un vehículo premium, sin un atisbo de duda, también gracias al techo solar (que es bastante largo). No hay crujidos y nada se menea un ápice de su sitio, ni siquiera forzándolo.

Plazas traseras de cine.

Pasando a la fila de asientos traseros, sorprende que estos mantienen la misma calidad de las plazas delanteras, pudiendo ser incluso calefactables. El espacio para las piernas es enorme, aunque la banqueta quizás se quede algo corta, en contraste. Aquí es donde se ve dónde aprovecha este Lepas L8 su batalla de 2,8 metros.

No se puede decir lo mismo del maletero, que con una capacidad de cerca de 500 litros (por confirmar definitivamente) la sensación que transmite es de quedarse algo pequeño para el segmento del coche.

Por sus dimensiones, con casi 4,7 metros de largo (sus cotas son 4,688 x 1,686 x 1,871 metros), el Lepas L8 roza el segmento D. Se convierte así en el buque insignia de la marca, que todavía está por llegar a España. Las estimaciones apuntan a que lo hará a lo largo de la primera mitad del 2026 y, posteriormente, se unirá al catálogo el L6 (4,60 metros, aproximadamente, de largo) y el L4 (4,40 metros).

Buen motor.

El tren motriz del L8 es el híbrido enchufable del grupo Chery, el mismo que equipa el Jaecoo 7, y está formado por un motor de gasolina 1.5 litros asistido por una batería que ronda los 17 kWh. El resultado es una aceleración fluida que, con sus 279 CV de potencia total, no se nota insuficiente. Eso sí, tampoco hay que esperar un comportamiento deportivo del Lepas L8, ya que no es ese tipo de coche.

Sí que tiene, no obstante, modo Sport, donde la aceleración se nota algo más, así como un modo Eco, uno eléctrico, uno Confort y otro personalizable. Cabe destacar que apenas se nota el cambio entre los motores eléctricos y el motor térmico: no hay ‘tirones’ ni transiciones bruscas.

Durante el viaje de dos días a bordo del Lepas L8 no se paró en ningún momento a recargar la batería y, gracias a la frenada regenerativa, la capacidad no bajó del 25%. El consumo medio declarado por la marca es de cerca de los 4,5 litros por cada 100 kilómetros. En nuestro viaje se alcanzaron picos de 6 litros y valles de 4 litros, por lo que se puede estimar un consumo medio de cerca de 5 litros, aunque todo dependerá de los hábitos de conducción de cada uno.

La plataforma del L8 es multienergía, así que en un futuro se pueden esperar tanto versiones híbridas tradicionales (lo que sería un gran acierto para el mercado español), como 100% eléctricas.