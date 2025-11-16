El urbano que redefine su categoría

El Renault Twingo E-Tech eléctrico llega con una misión ambiciosa: darle una vuelta de tuerca al segmento A mediante una hoja de ingeniería completamente nueva, un desarrollo récord de solo 100 semanas y una apuesta decidida por hacer la movilidad eléctrica más asequible y eficiente. Fabricado en Novo Mesto (Eslovenia), este urbano compacto no es una adaptación del Twingo anterior, sino un proyecto concebido desde cero para optimizar plataforma, aerodinámica, batería, electrónica y procesos industriales.

Plataforma AmpR Small y nueva batería. El nuevo Twingo se apoya en la plataforma AmpR Small, diseñada específicamente para eléctricos de segmentos A y B. Comparte tren delantero con Renault 5 y 4 E-Tech, pero adopta un eje trasero flexible de bajo coste y alto rendimiento derivado del Captur. Este planteamiento permite a un vehículo ligero —unos 1.200 kg—, ser aún más ágil en entornos urbanos.

La aerodinámica ha sido un área prioritaria, carenando completamente los bajos y optimizando las formas traseras y elementos como las aletas integradas en los pilotos. El resultado es un vehículo de bajo consumo y mayor autonomía sin aumentar la capacidad de la batería.

Por otro lado, Renault introduce por primera vez en Europa una acumulador LFP de 27,5 kWh útiles, una tecnología que reduce la dependencia de metales críticos (cobalto, níquel) y baja el coste hasta un 20 % respecto a las celdas NMC. Su arquitectura cell-to-pack permite más densidad en el mismo volumen y simplificando el conjunto. La autonomía homologada alcanza 263 km WLTP, perfectamente alineada con los 35 km diarios de uso medio en Europa. Además, incorpora precalentamiento programable desde la app My Renault para mantener el rendimiento en clima frío sin comprometer autonomía.

60 kW, a medida del uso urbano. El Twingo monta un motor compacto de 60 kW (82 CV) y 175 Nm, suficiente para mover este urbano con soltura y sin penalizar consumo. La aceleración de 0 a 50 km/h en 3,85 segundos evidencia la respuesta inmediata propia de los eléctricos y una puesta a punto orientada a ciudad. La velocidad máxima se limita a 130 km/h, más que suficiente para desplazamientos interurbanos. Se ha trabajado especialmente en la integración electrónica y la respuesta del tren motriz, con un enfoque claro en suavidad, eficiencia y reducción de pérdidas. El acabado Techno añade la función “One Pedal”, que aumenta la regeneración hasta detener el vehículo sin usar el freno, ideal para tráfico denso.

Carga optimizada. De serie incorpora cargador AC de 6,6 kW, suficiente para su batería compacta: 4 horas y 15 minutos del 10 al 100 %. Para quienes necesiten viajes más largos, el pack Advanced Charge añade cargador AC de 11 kW y DC a 50 kW; y capacidad V2L (3.700 W) para alimentar dispositivos externos. Con él, las cifras bajan a 2h 35 minutos en AC y 30 minutos del 10 al 80% en una estación rápida.

Ciudadano por fuera, segmento B por dentro. Aunque mide 3,79 m, su distancia entre ejes de 2,49 m permite disponer de un habitáculo sorprendentemente amplio. El interior ofrece soluciones inteligentes como los asientos traseros independientes y deslizantes 17 cm, el maletero de 305 litros, hasta 360 litros con configuración optimizada o más de 10 espacios de almacenamiento y accesorios modulares YouClip.

Tecnología inédita en su segmento. Toda la gama incluye doble pantalla (7” + 10”), compatibilidad con Android Auto y CarPlay inalámbricos y más de 24 ADAS disponibles. La versión tope de gama Techno incorpora por primera vez en el segmento A el sistema OpenR Link con Google integrado; un asistente llamado Reno con IA para funciones específicas del vehículo; asistentes de aparcamiento manos libres; o cámara interior para vigilancia de fatiga. Además, suma tecnologías avanzadas de seguridad eléctrica como Fireman Access y QRescue, acercando al Twingo E-Tech al nivel de modelos de segmentos superiores en cuanto a situaciones de emergencia.

Esta cuarta generación del popular Twingo llegará a nuestro mercado durante la primera mitad del año próximo y con precios que, a falta de confirmación, partirán por debajo de los 20.000 euros. Como siempre, lo podremos ver y probar en Renault Marcos Automoción Murcia.