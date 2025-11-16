Comercial Dimovil presenta la nueva era Actros

La semana pasada, Comercial Dimovil, concesionario oficial de Mercedes-Benz en la Región de Murcia, se convirtió en el epicentro del transporte profesional con la presentación de la nueva era del Actros en un evento que reunió a más de 300 personas, entre clientes, transportistas, representantes institucionales y medios especializados. Acompañaron al concesionario en una ocasión tan especial miembros del equipo directivo de Daimler Truck Iberia, y su CEO Antonio García Patiño participó en la presentación junto a Javier Yelo, presidente de Grupo Huertas, y Mª Antonia Zamora, gerente de Comercial Dimovil.

Esta cita reafirma su papel como referente en la distribución de vehículos industriales Mercedes-Benz en la Región de Murcia. Su trayectoria y su apuesta constante por la innovación consolidan a la empresa como un aliado estratégico para los transportistas que buscan eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad en cada trayecto.

Dos modelos que lideran el cambio del transporte profesional. El evento tuvo como protagonistas a los nuevos Actros L ProCabin y eActros 600, dos modelos que reflejan la apuesta de Daimler Truck por la innovación y la conducción responsable.

El Actros L ProCabin llega con un diseño completamente renovado y un interior que prioriza el confort del conductor. Incorpora el sistema Multimedia Cockpit Interactive 2, el Predictive Powertrain Control (PPC) -que optimiza el rendimiento y el consumo según las condiciones de la vía- y la plataforma de gestión FleetBoard, pensada para mejorar la conectividad y la rentabilidad de las flotas. Todo ello lo convierte en un referente en seguridad, tecnología y eficiencia dentro de su categoría.

El eActros 600, por su parte, representa la revolución eléctrica de Mercedes-Benz Trucks. Con cero emisiones, gran autonomía y una capacidad de carga adaptada al transporte de larga distancia, este modelo inaugura una nueva etapa en la movilidad profesional. Su lanzamiento confirma el liderazgo de la marca en la transición hacia un transporte pesado más sostenible, alineado con los objetivos europeos de descarbonización.