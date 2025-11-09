Salto cualitativo para el SUV compacto premium

La tercera generación del Audi Q3 (2026) se presenta como un refinamiento global del modelo que ha sido un pilar en el segmento de los SUV compactos premium. Esta actualización introduce mejoras sustanciales en diseño, tecnología, dinámica y gama de motorizaciones. Y todo manteniendo los formatos SUV -el de base- y Sportback.

Aunque las dimensiones exteriores apenas varían —4,53 m de longitud, 1,86 m de anchura y 1,59 m de altura para la carrocería convencional—, Audi ha logrado reducir el coeficiente aerodinámico a 0,30 (desde 0,32) y mejorar el aislamiento gracias, por ejemplo, a ventanillas delanteras con tratamiento acústico.

El nuevo frontal, la parrilla más amplia y la estética renovada transmiten una mayor presencia respecto a la generación anterior. En el interior, el salto es igualmente importante, con instrumentación digital de 11,9 pulgadas y sistema multimedia de 12,8 pulgadas Android, además de la opción de la proyección de datos reflejada en el parabrisas. El maletero estándar ofrece 488 litros, un volumen medio dentro de su categoría.

Gama de motorizaciones. La marca apuesta por una oferta muy completa: versiones de gasolina (TFSI de 150, 204 y 265 CV, los dos últimos tracción quattro), diésel (2.0 TDI de 150 CV) y una versión híbrida enchufable (e-hybrid) con 272 CV y hasta 119 km de autonomía eléctrica gracias a una batería de 19,7 kWh. Así consigue la etiqueta “0 emisiones” de la DGT y se convierte en opción muy relevante para clientes que buscan electrificación sin dar el salto a un modelo 100 % eléctrico, donde aparecería el nuevo Q4 dentro de la firma.

Tecnología y conducción. El nuevo Q3 presenta una modernización notable en materia de asistentes a la conducción y confort en marcha. Faros Matrix LED con tecnología micro-LED, función de cambio de carril automático para adelantamientos en autovía y un asistente que detiene el vehículo en el arcén si el conductor no responde, son algunos de los elementos que marcan la diferencia.

Además, la insonorización mejorada y la mayor calidad percibida del habitáculo refuerzan la experiencia premium que la marca pretende transmitir.

Con un precio de partida en España en torno a los 46.620 euros para la gama 2026, el Audi Q3 se sitúa en un nicho exigente y competitivo frente al BMW X1, el Mercedes‑Benz GLA o el Volvo XC40. Su gran virtud radica en que conserva la polivalencia familiar de siempre, añade mayor tecnología y abre el camino hacia la electrificación sin comprometer la versatilidad. Ciertamente no revoluciona la fórmula, pero sí la pule con esmero conjugando sofisticación, tecnología y un carácter funcional que no sacrifica el espíritu de conducción inherente a la marca.