Llegan los Premium Days a Audi Huertas Motor
L. O.
Vuelven los Premium Days a las instalaciones de Audi Huertas Motor en Murcia y Cartagena los días 12, 13 y 14 de octubre. Tres jornadas exclusivas en las que los amantes del motor podrán descubrir toda la gama de la firma en un ambiente premium y con hasta 12.000€ de descuentos en toda la gama.
Durante el evento, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca las últimas novedades de la marca de los cuatro aros —desde los modelos más urbanos hasta los SUV y eléctricos e-tron—, con ofertas personalizadas y ventajas únicas disponibles solo durante estos días.
- Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
- Intoxicadas al menos 30 personas en un hotel de Lo Pagán tras cenar setas en mal estado
- El transporte de mercancías se revuelve contra la subida a las 44 toneladas: las consecuencias que trae la nueva normativa
- En directo: CD Teruel-FC Cartagena
- Una docena de autobuses eléctricos llega a Murcia: estas son las líneas en las que prestarán servicio
- Investigan dos agresiones sexuales a una camarera en un salón de juegos del barrio del Carmen de Murcia
- Denuncian un concurso “a medida” para la jefatura de Servicios Sociales e Igualdad en Murcia
- Los contenedores de ropa usada, una trampa mortal si se fuerzan: ya han muerto dos hombres en un mes en la Región