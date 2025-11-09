Llegan los Premium Days a Audi Huertas Motor

Vuelven los Premium Days a las instalaciones de Audi Huertas Motor en Murcia y Cartagena los días 12, 13 y 14 de octubre. Tres jornadas exclusivas en las que los amantes del motor podrán descubrir toda la gama de la firma en un ambiente premium y con hasta 12.000€ de descuentos en toda la gama.

Durante el evento, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca las últimas novedades de la marca de los cuatro aros —desde los modelos más urbanos hasta los SUV y eléctricos e-tron—, con ofertas personalizadas y ventajas únicas disponibles solo durante estos días.