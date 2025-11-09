Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

La Dirección de Volkswagen Vehículos Comerciales refuerza la marca en la Región de Murcia

Equipo Volkswagen.

Equipo Volkswagen.

L. O.

Las instalaciones de VW Huertas Motor en Murcia y Cartagena acogieron recientemente la visita de Albert García, Director General de Volkswagen Vehículos Comerciales España, quien encabezó una delegación institucional con el objetivo de reforzar la presencia y estrategia de la marca en la Región de Murcia.

Durante la jornada, García pudo conocer en detalle los planes de desarrollo y crecimiento de los concesionarios oficiales, así como los proyectos que han posicionado a VW Huertas Motor como referente en atención al cliente, servicio posventa y soluciones de movilidad para profesionales y empresas. Junto a él estuvieron también Borja Barenys, director nacional de Ventas; Josep María Fauri, retail sales senior manager; Josep Maria Llauradó, sales area manager, Ginés Huertas, director general de Grupo Huertas; Enrique Ferrer, gerente de VW Huertas Motor; y Bruno Olivença, director comercial del concesionario.

El encuentro permitió profundizar en la visión compartida sobre el futuro del sector, con especial atención a la sostenibilidad, la electrificación y la digitalización, pilares estratégicos para Volkswagen Vehículos Comerciales y en los que VW Huertas Motor destaca por su clara apuesta y evolución.

La visita supuso un impulso para la colaboración entre ambas entidades, reafirmando el compromiso de seguir ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de los profesionales de la Región de Murcia y avanzando hacia una movilidad más eficiente, moderna y sostenible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents