Y, ahora, un GT de cuatro puertas y cinco metros con casi 900 CV

El estilizado diseño de todas las propuestas de Polestar, junto a su calidad y rendimiento van introduciéndose, poco a poco, en nuestro mercado y ganando adeptos. Tras la exitosa berlina Polestar 2, llegaron los atractivos SUV Polestar 3 y Polestar 4 y ahora ve la luz el Polestar 5, un auténtico GT de algo más de cinco metros de longitud, por casi dos de ancho y menos de uno y medio de altura, que viene a competir con el Porsche Taycan, el Audi e-Tron GT y el Tesla Model S.

El nuevo Polestar 5 tiene en el concept Precept -que la marca presentó en 2020- su inspiración y, aunque su imagen y sus cifras son tremendas -igual que su precio-, hay que reconocer que es un coche excepcional: agresivo, grande pero muy estilizado, sumamente cómodo gracias a su espacioso interior y con la calidad y los niveles de equipamiento a los que la marca nos tiene acostumbrados.

Disponible en dos configuraciones, ambas bimotor y con tracción total, la versión Dual Motor cuenta con 748 CV, mientras que la Performance llega a 884 CV -ojo, con 1015 Nm de par motor- con generosas autonomías de 670 y 556 km respectivamente. Sus prestaciones hablan por sí solas: acelera de 0 a 100 km/h en 3,2 y 3,9 segundos y ambos limitan su velocidad máxima a unos más que suficientes 250 km/h. Es el primer Polestar con arquitectura 800 V, lo que permite que los 106 kWh útiles -112 brutos- de su batería puedan cargar a 350 kW -del 10 al 80 % en 22 minutos-.

Construido sobre la nueva plataforma PPA -totalmente fabricada en aluminio-, su coeficiente aerodinámico cx es de sólo 0,24, y aunque su superficie acristalada es muy generosa -el techo de vidrio mide dos metros de largo por uno veinticinco de ancho- no tiene luneta trasera -lo que da una idea de su inclinación- y remite a una cámara las labores de retrovisor interior. Aunque tiene 5 plazas, los excelentes asientos han sido diseñados por Recaro, la quinta es meramente testimonial, mientras que el maletero es relativamente pequeño, con 365 litros de capacidad a los que añade 62 litros del hueco que tiene bajo el capó.

A falta de ponernos a su volante, diremos que su salpicadero cuenta con dos pantallas, 9” para la instrumentación y otra, de 14,5” para el infoentretenimiento, y dentro de su batería de ayudas electrónicas a la conducción -suspensión magnética en el Performance, llantas de 20, 21 o 22 pulgadas y un largo etcétera-, sus materiales y acabados son del elevado nivel a la que la marca nos tiene acostumbrados.

Ya está disponible en nuestro mercado.