El pionero eléctrico vuelve con más fuerza que nunca

Nissan presenta la tercera generación del modelo Leaf. Un eléctrico que marcó un antes y un después en este tipo de movilidad para el gran público. Desde su lanzamiento original en 2011, ha acumulado más de 700.000 unidades vendidas a nivel mundial. Ahora, la marca japonesa apuesta por una versión que mejora en todo y se prepara para seguir siendo el eléctrico a batir.

Diseño y plataforma. Desde el primer vistazo, el nuevo Leaf hace gala de un cambio estético perceptible, gracias a la imagen creada en el Estudio de Diseño Global de Nissan en Atsugi (Japón) sobre la plataforma modular CMF-EV, la misma que comparte con el Ariya. Se va a fabricar en la planta de Sunderland (Reino Unido) con unas cotas de 4.350 m de largo, 1.810 m de ancho, 1.550 m de alto, y una distancia entre ejes de 2.690 m. El conjunto aporta un coeficiente aerodinámico de 0,25, una cifra muy conveniente para mejorar la eficiencia. Detalles de diseño como tiradores de puerta enrasados, llantas de aleación de 18 o 19 pulgadas, superficies suaves sin aristas y un techo panorámico eléctrico refuerzan el carácter moderno y dinámico del modelo.

Interior, tecnología y ergonomía. El habitáculo del nuevo Leaf apuesta por la amplitud y la ergonomía. El maletero dispone de hasta 437 litros de espacio, un valor notable para un segmento en el que hay una merma notable de espacio debido a los elementos eléctricos.

En el apartado tecnológico, destacan dos pantallas gemelas de 14,3 pulgadas que integran servicios de Google —Maps, Assistant, Play Store— y permiten controlar la navegación, climatización o la conectividad del móvil. El sistema NissanConnect Services completa la experiencia remota con funcionalidades como el acceso a la carga, el preacondicionamiento del habitáculo o la planificación del viaje, entre otros. El conjunto busca ofrecer una experiencia digital de primer nivel, acorde al salto generacional que plantea el modelo.

Motorizaciones, batería y autonomía. Quizá el apartado más delicado en los eléctricos: las versiones y la autonomía. El nuevo Leaf propone dos configuraciones principales. La primera monta un motor de 177 CV (130 kW) con un par de 345 Nm, junto a una batería de 52 kWh que permite, según ciclo WLTP, más de 440 kilómetros de autonomía.

La segunda versión incrementa la potencia hasta 218 CV (160 kW) con un par de 355 Nm, y aloja una batería de 75 kWh que alcanza una cifra oficial de hasta 622 kilómetros de autonomía —si bien está aún pendiente de homologación final. Las cifras de consumo combinado se sitúan en 13,8 kWh/100 km para ambas versiones.

En cuanto a carga rápida, el Leaf podrá recuperar 420 km en media hora en la versión 75 kWh gracias a una potencia de hasta 150 kW; la de 52 kWh admite esa carga de corriente continua hasta a 105 kW.

Además, incorpora funciones como la carga desde el vehículo (V2L) de hasta 3,6 kW e incluso está preparado para el futuro V2G, es decir, devolver energía a la red.

Seguridad, ayudas a la conducción y dinámica. En el apartado de seguridad activa y asistencias al conductor, el Leaf equipa de serie un amplio abanico de ayudas: frenado inteligente de emergencia, intervención en punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y mantenimiento de carril, entre otros.

Tecnologías como el E-Pedal Step (conducción con un único pedal), el ProPILOT Assist con Navi-Link (que adapta la velocidad según la vía), el frenado regenerativo con levas de cambio o el control de distancia con el vehículo precedente, completan el paquete tecnológico.

Desde el plano dinámico, la suspensión delantera McPherson y la trasera de tipo multibrazo persiguen un equilibrio entre comodidad y agilidad. Para un modelo eléctrico, con un peso estimado entre 1.789 y 1.937 kg según versión y equipamiento, conseguir ese balance entre rango de uso y dinámica es fundamental en la experiencia de conducción.

Precio, garantía y mercado en España. Nissan ha anunciado que la gama del nuevo Leaf arrancará desde unos 30.000 euros en España, con ayudas oficiales -a falta de confirmar promociones- y las primeras unidades se espera que lleguen al mercado español durante el primer trimestre de 2026.

En cuanto a garantía, el modelo contempla tres años para el vehículo, cinco años para componentes eléctricos y ocho años para la batería. Además, bajo la condición de realizar los mantenimientos anuales en la red Nissan, se podrá añadir un paquete posventa Nissan+ que extiende la garantía hasta 10 años.

Con el nuevo Leaf, Nissan mantiene su apuesta por un modelo generalista con pretensiones de volumen, lo cual le puede dar un cierto valor práctico frente a marcas que priorizan el lujo o nicho de los EV. Y todo ello ostentando las bazas del equilibrio entre tecnología, precio, marca y accesibilidad. Esta evolución busca consolidar el papel que ya tuvo la edición saliente en el segmento eléctrico como uno de los referentes. Queda, claro, la incógnita de cómo se comportará en el mundo real respecto a la autonomía oficial, los tiempos de carga y la vida útil de la batería, pero todos los ingredientes están sobre la mesa para que el Leaf vuelva a jugar un papel relevante en la electrificación de la movilidad.

