Grupo Huertas impulsa la movilidad sostenible en el programa CEO University

Grupo Huertas se ha convertido en ‘mobility partner’ del programa CEO University, un plan impulsado por Murcia Diario que conecta a directivos y estudiantes universitarios para fomentar la formación empresarial y el talento joven en la Región de Murcia.

La colaboración facilitará la movilidad de los alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que participan en esta iniciativa, hasta Murcia -sede del programa- mediante la cesión de vehículos eléctricos e híbridos.

La movilidad sostenible como protagonista. En esta primera edición, los desplazamientos se realizaron con tres modelos de Audi Huertas Motor: el A3, un híbrido enchufable que combina dinamismo y bajo consumo; el A5, que ofrece altas prestaciones con emisiones reducidas; y el Audi Q4 e-tron, SUV 100% eléctrico que destaca por su autonomía, diseño y tecnología avanzada.

A lo largo del curso, se sumarán otras marcas del grupo como Volkswagen, Mercedes-Benz, Cupra, Skoda, Toyota, Hyundai y MG, todas ellas con versiones sostenibles, que permitirán a los estudiantes poner en práctica un modelo de conducción eficiente basado en la sostenibilidad, la innovación y la eficiencia energética.

Con su participación en el programa, Grupo Huertas aporta su experiencia en movilidad sostenible y su apuesta por la innovación, acercando al alumnado la realidad del sector y demostrando que la formación de futuros líderes puede avanzar de la mano de la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial.