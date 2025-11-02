Coche del Año de los Lectores: seis candidatos al trono

El Premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica entra en su fase decisiva con seis finalistas que simbolizan la diversidad tecnológica del mercado actual. Dacia Bigster, Ebro s400, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster, Kia EV3 y Leapmotor B10 se disputan el relevo del Renault 5 E-Tech, ganador de la pasada edición.

El Dacia Bigster amplía la gama SUV de la marca con versiones híbrida y bifuel GLP, ambas con etiqueta ECO, combinando espacio, robustez y una excelente relación precio-producto. Desde Barcelona, el Ebro s400 HEV representa el regreso industrial de una marca histórica: un SUV híbrido de 211 CV, 5,3 l/100 km y 24 asistentes de conducción, llamado a convertirse en una de las grandes sorpresas del año.

El Fiat Grande Panda recupera la esencia del icono italiano con motorizaciones gasolina, híbrida y eléctrica. Su diseño ochentero y el uso de materiales sostenibles lo convierten en uno de los modelos más carismáticos y versátiles del segmento. Más urbano, el Hyundai Inster se desmarca con su tamaño compacto, hasta 355 km de autonomía y funciones V2L, que permiten alimentar dispositivos eléctricos externos e incluso otros vehículos.

Por su parte, el Kia EV3 hereda la avanzada tecnología del EV9 en formato más accesible, con 600 km de autonomía, carga rápida y una experiencia de conducción eficiente y conectada. El último en incorporarse a la lista de finalistas es el Leapmotor B10, un SUV eléctrico de 218 CV y 434 km de autonomía, que Stellantis comercializará en Europa como alternativa asequible dentro del segmento medio.