Audi Huertas Motor, presente en el II Torneo de Golf Directivos Adimur

Audi Huertas Motor participó como patrocinador del II Torneo de Golf Directivos Adimur, una cita que reunió a empresarios y profesionales del sector en un ambiente deportivo y distendido, en la que se expusieron varios de los modelos más representativos de la marca: el Audi A5 Avant, el nuevo Q5 SUV y el nuevo Q3 SUV, todos ellos ejemplos del diseño, la tecnología y la deportividad que caracterizan a Audi.

Con esta colaboración, el concesionario oficial de la firma en la Región reafirma su vínculo con el tejido empresarial murciano y su compromiso con la excelencia, la innovación y la movilidad premium.

