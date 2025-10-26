Primer test del Leapmotor B10

Hace unas semanas tuvimos la oportunidad, como miembros del jurado europeo de The Car Of The Year, de probar en exclusiva el nuevo SUV del segmento B que la marca de Hangzhou (China) del Grupo Stellantis fabricará en España, en Zaragoza.

El modelo ofrece una estética peculiar, muy redondeada, con detalles impropios de coches típicamente chinos. Pocos cromados, aunque eso sí, mucha tecnología. La marca ha querido mostrar unas líneas suaves, nada estridentes, que puedan envolver un gran espacio interior. En un coche de 4,51 metros de largo todo es posible, aunque muchos competidores no consiguen ofrecer la comodidad y facilidad de acceso a las plazas traseras del B10.

Gran espacio. El Leapmotor B10 dispone de un capó de suaves trazos y destacan en el frontal los faros Wing Star, full LED y con luz de carretera automática. Mide 4,51 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,65 metros de alto. La capacidad del maletero es de 515 litros, pero puede ampliarse, con los asientos traseros abatidos, hasta los 1.415. Además, bajó el capó hay 25 litros extra.

Toda esta propuesta recibe una plataforma propia de la marca (no es de Stellantis) que permite una distancia entre ejes de 2,75 metros, lo que redunda en un muy buen espacio interior, bien aprovechado, especialmente como decía en los asientos posteriores. Cómodos y con distancia suficiente para rodillas y cabeza incluso para personas de 1,90 metros de alto.

Si seguimos adentrándonos en la atmósfera del Leapmotor B10, encontraremos un salpicadero exento de detalles superfluos, en el que destaca una gran pantalla central de 14,6 pulgadas desde la que se pueden manejar casi todas las funciones tecnológicas importantes del vehículo, salvo una, el conductor, la más esencial.

Esta pantalla responde al clásico de las pantallas de modelos chinos: los reflejos. La visibilidad de la misma es buena desde la posición de conducción, pero refleja cantidad de elementos y destellos en muchas ocasiones. Existe otra pantalla frente al conductor de LCD y 8.8 pulgadas con los datos necesarios para el manejo. Tal vez sobra el cochecito en la parte central que te va indicando las líneas de la carretera, como en un videojuego, también muy propio de marcas chinas y no tan chinas (últimamente).

El puesto de conducción es cómodo y el tacto de un volante más bien pequeño pero sin hacer locuras me ha parecido una buena elección.

Motor afinado. Leapmotor nos propone en este test exclusivo solo el motor de 218 CV que se alimenta de la energía de una batería de 67,1 kWh. Su consumo en la prueba osciló entre los 13 y los 15 kWh cada 100 kilómetros y por los datos que pudimos cotejar, con el 40% de la capacidad de la batería se pueden cubrir cerca de 190 kilómetros. La autonomía prometida por la marca de 434 kilómetros es más que posible.

Las suspensiones son muy compensadas, bastante firmes si consideramos que es una propuesta que viene de China, aunque desde Leapmotor nos confirman la idea de ajustar más para Europa su modelo.

El precio de venta real es de 27.300 euros (20.000 con ayudas y promociones). Está disponible con dos acabados para el mercado español: Life y Design.