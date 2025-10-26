Hyundai apoya la 10K Puerto de Cartagena con dos Kona y la presentación del nuevo modelo Inster
El concesionario oficial Hyundai Huertas Móvil ha estado presente en la 10K Puerto de Cartagena, una cita deportiva que contó con más de 1.300 inscripciones en su décima edición, celebrada el pasado 18 de octubre.
El concesionario ha cedido dos unidades del Hyundai Kona a la organización —una de ellas encargada de abrir la carrera— y ha aprovechado el evento para exhibir el nuevo Hyundai Inster, su modelo 100 % eléctrico que despertó gran interés entre los asistentes.
Una acción que refuerza el compromiso de Hyundai Huertas Móvil con el deporte, la sostenibilidad y la movilidad urbana del futuro.
